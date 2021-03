Filmtitel: The Tunnel – Die Todesfalle

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch, Türkisch, Englisch

Laufzeit: 104 Minuten

Genre: Action, Thriller, Drama

Release: 16.02.2021

Regie: Pål Øie

Produktion: SquareOne Entertainment

Schauspieler:

Thorbjørn Harr, Ylva Fuglerud, Lisa Carlehed

The Tunnel – Die Todesfalle bringt uns ins schöne Norwegen, dort gibt es über 1.100 Tunnel. Die meisten von ihnen haben keine Notausgänge oder Noträume, seit zehn Jahren gab es dort acht große wie schwerwiegende Brände. Durch eine Reihe von Zufällen und dem Einsatz mutiger Helfer ist dabei zum Glück niemand ums Leben gekommen. Dieser Film ist von diesen Ereignissen inspiriert. In puncto Sicherheit gilt das Selbstrettungsprinzip und soll in The Tunnel deutlich unterstrichen werden. Über SquareOne Entertainment stehen seit Mitte Februar die über 100 Minuten bereit, die auf einen gut aufgelegten Thorbjørn Harr setzen.

Die Story von The Tunnel – Die Todesfalle:

Als ein Tankwagen in einem Tunnel in den eisigen Bergen Norwegens kollidiert, werden Familien, Jugendliche und Touristen auf dem Heimweg in die Weihnachtsferien brutal in der Dunkelheit gefangen. Ein Schneesturm wütet draußen und die Ersthelfer kämpfen sich zur Unfallstelle durch. Die Zeit drängt, und als der zerstörte Tanker plötzlich Feuer fängt, eskaliert die Situation. In norwegischen Tunneln gilt das Selbstrettungsprinzip: Wenn die Katastrophe eintritt, ist jeder auf sich gestellt.