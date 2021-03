Betrayal: veröffentlichen Tour-Dokumentation

Betrayal waren vor genau einem Jahr mit Belphegor, Suffocation und Hate auf der Europe Under Black Death Metal Fire Tour 2020! Die Tournee begann in Finnland, zog sich dann über Schweden, Dänemark, Tschechien und auch in Deutschlands Hauptstadt Berlin fand ein Konzert statt. Ursprünglich sollte die Tournee das kommende Album promoten, die Veröffentlichung des Albums ist bis zu diesem Zeitpunkt leider nicht geschehen, da die bekannten Gründe dies momentan noch verhindern. Dafür konnten wir im Dezember die EP War genießen, welche Re-records und einen neuen Song der kommenden Platte beinhaltet.

Die nun veröffentlichte Dokumentation über die Tournee wurde von Fab Wüst von Wastedframes erstellt und wurde Ende Februar online gestellt. In dem fünfminütigen Clip bekommt man Eindrücke von der wundervollen Landschaft Skandinaviens sowie die Besichtigungen der Städte, Behind the Scenes und natürlich von den Auftritten zu Gesicht. Leider zeigt das Video alles, was wir momentan vermissen, aber das steigert umso mehr die Vorfreude, sich wieder vor Bühnen zu platzieren.