Die finnischen Noise Rocker von THROAT haben einen neuen Song namens „Born Old“ von ihrem kommenden zweiten Album veröffentlicht. „Bareback“ soll am 31.08. via Svart Records überall erscheinen.

Gitarrist/Sänger Jukka Mattila kommentiert: “‘Born Old’ was a deliberate effort to break some formulas we always fall into when writing music. To most people it might sound like the same drivel we always do and in spite of the fact that they’re probably right, we’re proud of our song. Lyrically, ‘Born Old’ is about feeling bad in every which way possible. Feeling good is overrated anyway. Plus there’s a Coil reference in the lyrics, see if you can spot that!”

Auf ihrem zweiten Album „Bareback“ springen Throat kopfüber in unbekanntes Gebiet ganz im Gegenteil zum Vorgänger Album.

Mit ihrem neuen Lineup verpassen Throat ihrem 90er inspirierten Noise Rock eine gewisse Würze aus melodischem Post-Hardcore und Indie Rock und scheuen sich auch nicht davor AOR und harsche Störgeräusche einfließen zu lassen. Das Ergebnis ist vielleicht kein Easy Listening aber wen interessiert das schon, wenn Gitarren die wie zerbrochenes Glas klingen so viel Spaß machen?

Dissonanz und Feedback waren vielleicht Throat’s erste große Liebe – und sind auch noch weiterhin auf „Bareback“ zu finden – aber mit der Zeit haben sie sich dazu entschieden zu experimentieren und Dynamik, Harmonien, und sogar Maschinengeräuschen eine Chance zu geben. Dynamik und Harmonien haben ebenfalls im Gesang Einzug gefunden, wenn auch die Themen, die von Throat behandelt werden eine wildere Umsetzung zur Folge haben.

„Bareback“ wurde von Tom Brooke im Tonehaven Recording Studio aufgenommen. Andrew Schneider (Unsane, Converge, Cult Of Luna) kümmerte sich um den Mix zusammen mit Carl Saff (Big Business, Kowloon Walled City, Unsane) der sich für das Mastering verantwortlich zeigte.

