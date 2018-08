Kramt das Haarspray und die neonfarbenen Klamotten raus und reist mit HOPELEZZ zurück in die 80er! Die Band hat nämlich jüngst das offizielle Video zur neuen Single „Holding Out For A Hero“ veröffentlicht.

Das wahrlich unterhaltsame Video zum Song gibt es auf https://youtu.be/zulmels56II

Die Coverversion des Bonnie Tyler Klassikers ist die 2. Single vom kommenden Album „Stories Of A War Long Forgotten“ und folgt auf die 1. Single „War Long Forgotten„, zu der es ebenfalls ein offizielles Video gibt (https://youtu.be/_7sxvlzjokY)

Das erste Konzeptalbum der Band, das von einem Krieg, welcher auf die Welt entlassen wird, um uns für unsere Sünden zu bestrafen handelt, wird am 24. August bei Massacre Records erscheinen und kann hier vorbestellt werden » https://massacre.lnk.to/storiesofawar

Noch nie klang die Band ausgereifter, waren die Refrains eingängiger und die Gitarren melodiöser als auf „Stories Of A War Long Forgotten„!

HOPELEZZ – Stories Of A War Long Forgotten

1. Ich Bin Krieg (Intro)

2. War Against War

3. The Beast

4. The Only Way

5. War Long Forgotten

6. Let Their Cities Burn

7. Through Hell

8. What You Deserve

9. A Prayer For Better Days

10. This Must Not Be The End

11. Holding Out For A Hero (Bonnie Tyler Cover)

12. Vom Letzten Tag

Kommentare

Kommentare