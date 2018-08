The Kinks Are The Village Green Preservation Society: 50th Anniversary Edition erscheint am 26. Oktober 2018

The Kinks Are The Village Green Preservation Society: 50th Anniversary Edition erscheint am 26. Oktober 2018

BMG veröffentlicht von der Band The Kinks am 26. Oktober eine 50th Anniversary Edition von “The Kinks Are The Village Green Preservation Society”, einem der größten englischen Rockalben aller Zeiten.

Dieses essentielle Album, das von Ray Davies außergewöhnlichem Songwriting und den Gitarrensounds seines Bruders Dave Davies geprägt ist, avancierte zu einer Grundlage für nachfolgende Musikergenerationen. „The Kinks Are The Village Green Preservation Society” dokumentiert Ray Davies´ Reputation als einer der größten britischen Songwriter aller Generationen.

“Ich denke, `The Kinks Are The Village Green Preservation Society´ ist ein sehr persönlich Blick auf eine Lebensphase“, sagt Ray Davies. „In meinem imaginären Dorf ist es das Ende unserer Unschuld, unserer Jugend. Manche Leute sind zwar ziemlich alt, aber in Village Green darf man nie erwachsen werden. Ich sehe das Projekt selbst als Teil eines Lebenszyklus.“

Nach der Veröffentlichung 1968 wurde „The Kinks Are The Village Green Preservation Society” nur wenig beachtet, – heute zählt die LP als eines der besten britischen Alben, die jemals aufgenommen wurden. Der Longplayer entstand unter schwierigen Umständen. Die Band stand am Rande des Zerfalls und weigerte sich, dem Zeitgeist zu folgen. Gerade deshalb gelang ihnen ein zeitloses Album mit perfekten Songs über das Erwachsenwerden, das Älterwerden und dem Niedergang der nationalen Kultur und Traditionen. Dauerhaft und unübertroffen mit seinem Witz, seiner Traurigkeit, seiner stillen Wut, seinem Bedauern und seinem Charme wird es allgemein als der Höhepunkt der herausragenden Karriere von The Kinks und als Ray Davies´ Meisterwerk angesehen.

In der neuen Jubiläumsausgabe sind viele bisher unveröffentlichte Songs und alternative Versionen enthalten, darunter der unveröffentlichte Titel „Time Song“. Obwohl „Time Song“ nie in einer Veröffentlichung enthalten war, spielten die Kinks den Song 1973 im Theatre Royal, Dury Lane, zu Großbritanniens Eintritt in die damalige EG.

„Als wir 1973 das Konzert in Dury Lane spielten, um den Eintritt in den gemeinsamen Markt zu feiern, beschloss ich, das Lied als Warnung zu benutzen, dass die Zeit für das alte britische Empire knapp wird“, erklärt Ray Davies. „Dieses Lied wurde ein paar Wochen später aufgenommen, aber nie fertiggestellt.“

Kommentare

Kommentare