Thron: Konzert mit Totenheer und Groza am 14.03. in Luzern-CH abgesagt

Hier das Statement von Thron:

Es ist keine Überraschung, dass unsere Show mit Totenheer und Groza morgen in Luzern aufgrund neuer Einschränkungen der lokalen Behörden im Zuge der Corona-Krise abgesagt wurde.

Tickets werden zurückerstattet. Bitte kontaktieren Sie das Treibhaus Luzern für weitere Informationen. In diesen seltsamen Zeiten kämpfen Promotoren, Booker, Bühnenarbeiter, Soundguys, Lighttechs usw.. Sie verdienen all unsere Unterstützung.

Wir hoffen, Sie bald zu sehen, wir kommen wieder.