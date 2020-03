Lordi: Gig in der Konzertfabrik Z7 abgesagt

Hier das Statement des Veranstalters:

❗️ Lordi (26.03.20) verschoben❗️

🇨🇭

Aufgrund der aktuellen Situation muss nun leider auch das Konzert von Lordi verschoben werden. Das Ersatzdatum steht noch nicht fest. Wir arbeiten aber mit Hochdruck an der Verschiebung und geben das neue Datum schnellstmöglich bekannt.

Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

🇬🇧

Due to the current situation, the concert of Lordi has to be postponed. The replacement date has not yet been determined. However, we are working intensively on the postponement and will announce the new date as soon as possible.

The tickets remain valid for the new dates.