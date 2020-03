Nachdem mein Kollege Kay L. bereits vor einigen Monaten in seiner Kolumne von der Neuen Deutschen Härte in Seniorenheimen berichtet hatte. Bringen die nun als Rammstein Schwestern auftretenden Pflegerinnen einen eigenen Youtube-Kanal online. In ihrem ersten Choreografie-Video erklären sie zusätzlich, dass man mit dem Sitztanz zu Metaltracks Pionierarbeit leisten wollen würde für zukünftige Generationen in den Seniorenheimen. Das erste Video findet ihr hier:

