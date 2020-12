Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Cradle Of Filth, Finsterforst, Sabbat, Rainbow u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Vanishing Point – A Memory

Artist: Vanishing Point

Herkunft: Australien

Song: A Memory

Album: In Thought

Genre: Progressive Metal, Power Metal, Melodic Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/vanishingpointaustralia/

Cradle Of Filth – Of Mist And Midnight Skies

Artist: Cradle Of Filth

Herkunft: England

Song: Of Mist And Midnight Skies

Album: The Principle Of Evil Made Flesh

Genre: Dark Metal, Melodic Black Metal, Gothic Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.cradleoffilth.com

Finsterforst – Lauf Der Welt

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Lauf Der Welt

Album: Weltenkraft

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Avatarium – Avatarium

Artist: Avatarium

Herkunft: Schweden

Song: Avatarium

Album: Avatarium

Genre: Doom Metal, Rock

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/avatariumofficial

Mägo De Oz – Réquiem

Artist: Mägo De Oz

Herkunft: Spanien

Song: Réquiem

Album: La Leyenda De La Mancha

Genre: Heavy Metal, Celtiberian Metal, Folk Metal, Hard Rock, Power Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/magodeozoficial/

Sabbat – Horned Is The Hunter

Artist: Sabbat

Herkunft: England

Song: Horned Is The Hunter

Album: History Of A Time To Come

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/sabbatofficial

Anathema – Hindsight

Artist: Anathema

Herkunft: England

Song: Hindsight

Album: Hindsight

Genre: Doom Metal, Doom Rock, Progressive Rock, Death Doom, Gothic Metal, Dark Rock, Alternative Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.anathemamusic.com

Sigh – Amnesia

Artist: Sigh

Herkunft: Japan

Song: Amnesia

Album: In Somniphobia

Genre: Black Metal, Avantgarde Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SIGH-official-page-227550909275/

Enslaved – Nauthir Bleeding

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: Nauthir Bleeding

Album: In Times

Genre: Progressive Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/enslaved/

Caligula’s Horse – Dream The Dead

Artist: Caligula’s Horse

Herkunft: Australien

Song: Dream The Dead

Album: In Contact

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://caligulashorse.com

Schammasch – Above The Stars Of God

Artist: Schammasch

Herkunft: Schweiz

Song: Above The Stars Of God

Album: Triangle

Genre: Black Metal, Ambient Metal, Avantgarde Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:10 Minuten

Link: https://schammasch.com

Grand Magus – Baptised In Fire

Artist: Grand Magus

Herkunft: Schweden

Song: Baptised In Fire

Album: Monument

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/grandmagusofficial

Heavenly – Kingdom Come

Artist: Heavenly

Herkunft: Frankreich

Song: Kingdom Come

Album: Dust To Dust

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Heavenly-404578799941/

Dark Fortress – Stab Wounds

Artist: Dark Fortress

Herkunft: Deutschland

Song: Stab Wounds

Album: Stab Wounds

Genre: Melodic Black Metal, Black Metal, Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: http://www.darkfortress.org

The Mars Volta – Metatron

Artist: The Mars Volta

Herkunft: Mexico, Puerto Rico

Song: Metatron

Album: The Bedlam In Goliath

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TheMarsVolta/

Marduk – La Grande Danse Macabre

Artist: Marduk

Herkunft: Schweden

Song: La Grande Danse Macabre

Album: La Grande Danse Macabre

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://marduk.nu/band/

Transatlantic – Is It Really Happening?

Artist: Transatlantic

Herkunft: USA

Song: Is It Really Happening?

Album: The Whirlwind

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: http://www.transatlanticweb.com

Uriah Heep – The Spell

Artist: Uriah Heep

Herkunft: England

Song: The Spell

Album: Demons And Wizards

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1972

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/uriahheepofficial/

Satan – Avalanche Of A Million Hearts

Artist: Satan

Herkunft: England

Song: Avalanche Of A Million Hearts

Album: Suspended Sentence

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.satanmusic.com

Rainbow – A Light In The Black

Artist: Rainbow

Herkunft: England

Song: A Light In The Black

Album: Rising

Genre: Rock, Hard Rock, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1976

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/RainbowRisingUK/about/

