Leise War Gestern – Podcast: Bühnen Los mit Kenneth Iain Duncan & Murphy Lange (über Post-Tour Depression und Psychische Erkrankungen)

Shownotes

Moin und juten Tach zur siebzehnten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast. Der Gast

Zu Gast sind heute gleich zwei Musiker und Podcaster. Sowohl der Gitarrist und Sänger Kenneth Iain Duncan (Desasterkids, ex-We Butter The Bread With Butter) und der bereits aus Folge 13 bekannte Murphy Lange (Pessimist & The Band Show Podcast). Zusammen unterhalten wir uns sowohl über ihr neues gemeinsames Projekt, welches Bühnen Los heißen wird als auch darüber, dass Depressionen innerhalb der Musikbranche ein Tabutthema ist. Innerhalb der Folge sprechen wir einige Statistiken mit an und nennen auch eine Hilfehotline, die ihr hier unter dem Punkt „Quellen“ Findet. Der gemeinsame Podcast Bühnen Los wird ab Donnerstag den 10.12.2020 unregelmäßig bei The Band Show-Podcast und mit unterschiedlichen Gästen stattfinden.

Moderatoren

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)



Wann erscheint die nächste Folge

Dienstag den 15.12.2020 Quellen

– Info-Telefon Depression: 0800 / 33 44 533

Musik im Outro

Für das Outro hat sich unser Gast Am Tag An Dem Die Welt Untergeht der Band rWe Butter The Bread With Butter gewünscht. Link zur Playlist: hier