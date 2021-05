The Band Show Podcast: Murphy Lange braucht eure Unterstützung beim Impericon.de-Voting

Am 22. März 2020 hieß es „Jo, Jo, Jo – Hi, ich bin Murphy!“ und die erste Episode des The Band Show Podcasts ging online.

The Band Show ist der Szenepodcast über Bandleben, Bühne und Business, mit allerhand namhaften Gästen aus der Metal-, Rock-, Punk- und Hardcoreszene. Hier findest du Tipps, wie du mit deiner Musik erfolgreich werden kannst. Myrdhin „Murphy“ Lange ist selbst Gitarrist und Musiker (Pessimist, ex-Fearce) und war/ist als Eventmanager, Tourmanager und Veranstalter (Desaster Booking) aktiv. In fünfzehn Jahren Bandleben hat er die Metal-, Rock-, Hardcore- und Punkszene aus allen Perspektiven gesehen und erörtert mit namhaften Gästen aus der Musikbranche, was eine Band heutzutage braucht, um mit stromverstärkter Gitarrenmusik erfolgreich zu sein. So gab es im vergangenen Jahr viele hilfreiche Tipps zu Themen wie professionelle Live-Performances, Arbeitsteilung, Signing, Vitamin-B, Bühnenangst, ungeschriebene Tourgesetze, Booking, Social Media Marketing, Steuern, Gewerbeanmeldung und Buchhaltung, Musik-Journalismus, Telefon-Seelsorge, Spotify-Basics, Software, Post-Pandemie-Shows … u.v.m. Prominente Gäste waren u.a. ex-Beyond The Black-Gitarrist Christopher Hummels, Marathonmann-Drummer Johannes Scheer, Arising Empire/Nuclear Blast-A&R/Social Media-Manager Robin Baumann, ex-God Delusion-Sänger, ex-Ichorid/Stillbirth-Gitarrist Simon „Sims“ Stürmlinger, Summer Breeze Open Air-Media Manager Roman Hilser, ex-Cypecore/The Oblyvion-Fronter Attila „Azge“ Erdèlyi, ex-Der Weg Einer Freiheit/Fuck You And Die-Gitarrist/Coilshift-Allrounder Sascha Rissling, Wacken Open Air/Summer Breeze/RockHarz-Stagemanager Mutz Hempel, Vitja-Sänger Gabriel Spigolon, ex-Cripper/Chaos Rising/Critical Mess/Hiraes-Fronterin Britta Görtz, Produzent Kristian Kohle, Call Of The Sirens-Gitarrist Valentin „Valle“ Ott und natürlich auch Time For Metal-Chefredakteur Kai R.

Doch was erzähle ich euch, bestimmt ist der eine oder andere von euch im letzten Jahr schon über den The Band Show Podcast von Murphy gestolpert und konnte ein bisschen was mitnehmen. Nach über einem Jahr und insgesamt 53 Folgen von The Band Show seid ihr nun gefragt und könnt etwas zurückgeben, denn seit über einem Jahr muss Murphy sich mit schlechtem Equipment, insbesondere einem erbärmlichen Mikro herumschlagen, dass ihm jeden Tag aufs Neue Ärger macht. Im Rahmen des Next Generation Vol. 7 von Impericon werden neue Talente gesucht und Murphy hat sich mit The Band Show in der Kategorie Podcaster geworben. Im Falle des Sieges, der mit eurer Hilfe durchaus drin ist, könnte Murphy ein Rundum-Sorglos-Paket im Wert von 1000 € für seinen Podcast gewinnen und das ausgelutschte Mikro wäre Geschichte. Kleiner Aufwand – großer Effekt!

Noch bis zum 23. Mai 2021 könnt ihr täglich unter https://www.impericon.com/de/next-generation-voting-podcaster für Murphy und seinen Podcast The Band Show abstimmen. Aktuell sieht es gut aus, Murphy liegt vorne und zitiert die Kanzlerin „Gemeinsam schaffen wir das!“ Damit es so bleibt, ist eure Hilfe nötig, also votet, was das Zeug hält. Murphys Dank wird euch sicher sein!

Spotify: https://spoti.fi/345JTaT

iTunes: https://apple.co/2R45FX0

Soundcloud: https://bit.ly/2UOfoSo

Instagram: https://www.instagram.com/murphy.lange/

Facebook: https://www.facebook.com/thebandshowpodcast/?ref=page_internal

Neben The Band Show sind natürlich auch mit Canthc (ITA), Plattensprung (DE), Pommesgabel (DE), Skrikpodden (SWE), Szene Putzen (DE), The Heavyist (GB), The Punkio Podcast (GB), Tourbusgeflüster (DE) und Virosis Clothing Podcast (GB) noch einige andere interessante Podcasts beim Impericon.de-Voting mit am Start, denen ihr natürlich auch gerne euer Ohr schenken dürft und die natürlich ebenso eure Unterstützung verdienen.