Witherfall: veröffentlichen Song und Video zu „Long Time (Long Version)“

Nachdem sie mit ihrem letzten Album Curse Of Autumn in mehrere internationale Charts eingestiegen sind, veröffentlichen Witherfall eine spezielle Coverversion von Bostons illustrem Foreplay/Long Time, mit dem Titel Long Time (Long Version). Der Song ist sowohl als Akustikversion auf Curse Of Autumn als auch als etwas kürzere Bandversion auf der japanischen Ausgabe des Albums erhältlich.

Witherfall über den Song und das Video: „Witherfall sind große Fans von Boston. Wir sind offensichtlich von der reichhaltigen Gitarren- und Gesangsharmoniearbeit beeinflusst. Joseph wuchs im Hinterland von New York auf und Tom Scholz kam immer in die Rasenmäherwerkstatt seines Großvaters, um Reparaturen durchzuführen. Als er begann, sich für das Gitarrenspiel zu interessieren, ging Joseph häufig zu Bank Place Guitars, einem Laden, der Joe Bonamassas Vater und Tom Scholz gehörte. Unsere Version von Bostons Foreplay / Long Time ist eine Hommage an eine der größten Stimmen in der Rock’n’Roll-Geschichte, Boston-Sänger Brad Delp, der sich 2007 auf tragische Weise das Leben nahm… Die Neubearbeitung dieses Songs spiegelt die wahren Emotionen hinter dem lyrischen Inhalt wider. RIP„