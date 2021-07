We Butter The Bread With Butter: melden sich mit der neuen Single „20km/h“ wieder

Die kleinste und knusprigste Band Berlins ist zurück. Nach langer Pause heißt es bei We Butter The Bread With Butter: Back to the Roots, zurück zum Ursprung. Die Band ist wieder komplett, denn: Tobi is back!

Außerdem haben sie eine neue Single inklusive einem Video am Stark, welches man wirklich nicht verpassen darf. Es ist hier zu finden:

Na endlich! Gemeinsam mit Marcel Neumann ist das umstrittenste Duo des Metalls wieder vereint. Und das muss gefeiert werden. Jahrelang hat die Band versucht mit richtiger Musik zu überzeugen. Damit ist jetzt Schluss. Mit ihrem neuen Album bringen sie Das Album raus. Das Album, das mal wieder beweist, dass kreative Namensgebung nicht ihr Ding ist. Aber dennoch alles auf den Punkt bringt.

Es ist DAS ALBUM von WBTBWB.

Es ist hier vorbestellbar: https://wbtbwb.de/das-album/

Und nun Butter bei die Fische. Sie sind zurück. Und das sehr laut.