Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Faith No More, Einherjer, MacBeth, Accu§er u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Lord Belial – Divide Et Impera

Artist: Lord Belial

Herkunft: Schweden

Song: Divide Et Impera

Album: Unholy Crusade

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lordbelialband/

Faith No More – The Real Thing

Artist: Faith No More

Herkunft: USA

Song: The Real Thing

Album: The Real Thing

Genre: Alternative Rock, Alternative Metal, Crossover

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: http://www.fnm.com

Rhapsody Of Fire – Shadows Of Death

Artist: Rhapsody Of Fire

Herkunft: Italien

Song: Shadows Of Death

Album: Symphony Of Enchanted Lands II: The Dark Secret

Genre: Symphonic Power Metal, Symphonic Epic Hollywood Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.rhapsodyoffire.com

My Dying Bride – The Raven And The Rose

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: The Raven And The Rose

Album: The Dreadful Hours

Genre: Gothic Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Einherjer – Atter På Malmtings Blodige Voll

Artist: Einherjer

Herkunft: Norwegen

Song: Atter På Malmtings Blodige Voll

Album: Norrøn

Genre: Viking Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://einherjer.com

Enslaved – One Thousand Years Of Rain

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: One Thousand Years Of Rain

Album: In Times

Genre: Progressive Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: http://enslaved.no

Journey – Look Into The Future

Artist: Journey

Herkunft: USA

Song: Look Into The Future

Album: Look Into The Future

Genre: AOR, Progressive Rock, Rock

Veröffentlichung: 1976

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.journeymusic.com

MacBeth – Soweit Die Füße Tragen

Artist: MacBeth

Herkunft: Deutschland

Song: Soweit Die Füße Tragen

Album: Imperium

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: http://www.macbeth-music.de/band.html

Cradle Of Filth – Tearing The Veil From Grace

Artist: Cradle Of Filth

Herkunft: England

Song: Tearing The Veil From Grace

Album: Midian

Genre: Symphonic Black Metal, Extreme Gothic Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.cradleoffilth.com

Dornenreich – Blume Der Stille

Artist: Dornenreich

Herkunft: Österreich

Song: Blume Der Stille

Album: Freiheit

Genre: Dark Metal, Black Metal, Symphonic Black Metal, Melodic Black Metal, Neofolk

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Dornenreich.official/

Accu§er – Flag Waver

Artist: Accu§er

Herkunft: Deutschland

Song: Flag Waver

Album: Double Talk

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://accuser.de

Manilla Road – The Deluge

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: The Deluge

Album: The Deluge

Genre: Power Metal, Epic Heavy Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.manillaroad.net

Primordial – No Nation On This Earth

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: No Nation On This Earth

Album: To the Nameless Dead

Genre: Celtic Folk Metal, Black Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.primordialofficial.com

Elvenking – Romance & Wrath

Artist: Elvenking

Herkunft: Italien

Song: Romance & Wrath

Album: The Scythe

Genre: Melodic Power Metal, Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.elvenking.net

Moonsorrow – Aurinko Ja Kuu

Artist: Moonsorrow

Herkunft: Finnland

Song: Aurinko Ja Kuu

Album: Voimasta Ja Kunniasta

Genre: Pagan Metal, Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://moonsorrow.com

Tank – The War Drags Ever On

Artist: Tank

Herkunft: England

Song: The War Drags Ever On

Album: Honour & Blood

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.tankofficial.com/band

Metalucifer – Iron ‚N‘ Steel ‚N‘ Metal

Artist: Metalucifer

Herkunft: Japan

Song: Iron ‚N‘ Steel ‚N‘ Metal

Album: Heavy Metal Drill

Genre: Heavy Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/metaluciferofficial/

Stormwarrior – Chains Of Slavery

Artist: Stormwarrior

Herkunft: Deutschland

Song: Chains Of Slavery

Album: Stormwarrior

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/STORMWARRIOR.Official/about/?ref=page_internal

Magic Kingdom – Evil Magician

Artist: Magic Kingdom

Herkunft: Belgien

Song: Evil Magician

Album: Symphony Of War

Genre: Power Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MAGICKINGDOMofficial/

KMFDM – Me I Funk

Artist: KMFDM

Herkunft: International

Song: Me I Funk

Album: What Do You Know

Genre: Industrial Rock, Industrial Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialkmfdm/

