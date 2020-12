Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Infinitas, Necrodeath, Manilla Road, Despair u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Infinitas – Afanc

Artist: Infinitas

Herkunft: Schweiz

Song: Afanc

Album: Infernum

Genre: Melodic Metal, Heavy Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://infinitasband.ch/de/band/

Haggard – Tales Of Ithiria

Artist: Haggard

Herkunft: Deutschland

Song: Tales Of Ithiria

Album: Tales Of Ithiria

Genre: Symphonic Metal, Mittelalter Rock, Klassik, Death Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.haggard.de

Necrodeath – Church’s Black Book

Artist: Necrodeath

Herkunft: Italien

Song: Church’s Black Book

Album: Black As Pitch

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: http://www.necrodeath.net

Black Willows – Sîn

Artist: Black Willows

Herkunft: Schweiz

Song: Sîn

Album: Samsara

Genre: Psychedelic Metal, Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/theblackwillows/?ref=page_internal

Alestorm – Wooden Leg Part 2 (The Woodening)

Artist: Alestorm

Herkunft: Schottland

Song: Wooden Leg Part 2 (The Woodening)

Album: Curse Of The Crystal Coconut

Genre: Power Metal, Folk Metal, Pirate Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://alestorm.net

Enslaved – For Lenge Siden

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: For Lenge Siden

Album: ELD

Genre: Viking Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/enslaved/

The Raven Age – Grave Of The Fireflies

Artist: The Raven Age

Herkunft: England

Song: Grave Of The Fireflies

Album: Conspiracy

Genre: Melodic Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.theravenage.com

Black Sabbath – The Writ

Artist: Black Sabbath

Herkunft: England

Song: The Writ

Album: Sabotage

Genre: Doom Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.blacksabbath.com

Haeredium – From Silence

Artist: Haeredium

Herkunft: Frankreich

Song: From Silence

Album: Ascension

Genre: Folk Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Haeredium/?ref=page_internal

Primal Fear – Where Angels Die

Artist: Primal Fear

Herkunft: Deutschland

Song: Where Angels Die

Album: Unbreakable

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: http://www.primalfear.de/home/

Harakiri For The Sky – Tomb Omnia

Artist: Harakiri For The Sky

Herkunft: Österreich

Song: Tomb Omnia

Album: Arson

Genre: Post Black Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/HarakiriForTheSky/

1349 – Stand Tall In Fire

Artist: 1349

Herkunft: Norwegen

Song: Stand Tall In Fire

Album: The Infernal Pathway

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/1349official

Hawkwind – Be Yourself

Artist: Hawkwind

Herkunft: England

Song: Be Yourself

Album: Hawkwind

Genre: Rock, Space Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 1970

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: http://www.hawkwind.com

Manilla Road – Far Side Of The Sun

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: Far Side Of The Sun

Album: Invasion

Genre: Epic Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1980

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.manillaroad.net

Bloody Blasphemy – Total Death Celebration

Artist: Bloody Blasphemy

Herkunft: Schweiz

Song: Total Death Celebration

Album: Total Death Celebration

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/bloodyblasphemy/

Satyricon – To The Mountains

Artist: Satyricon

Herkunft: Norwegen

Song: To The Mountains

Album: Now, Diabolical

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.satyricon.no

Despair – Constructing The Apocalypse

Artist: Despair

Herkunft: Deutschland

Song: Constructing The Apocalypse

Album: History Of Hate

Genre: Thrash Metal, Technical Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Despair-623264687703403/

Lord Vicar – Descent

Artist: Lord Vicar

Herkunft: Finnland

Song: Descent

Album: The Black Powder

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lordvicar/

Saxon – Atila The Hun

Artist: Saxon

Herkunft: England

Song: Atila The Hun

Album: The Inner Sanctum

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.saxon747.com

Primordial – Sons Of The Morrigan

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: Sons Of The Morrigan

Album: Storm Before Calm

Genre: Pagan Metal, Celtic Metal, Folk Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:09 Minuten

Link: https://www.primordialofficial.com

Fortsetzung folgt!

