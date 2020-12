Architects: veröffentlichen neuen Song „Black Lungs“

Die Rock-Giganten Architects veröffentlichen heute mit Black Lungs, die zweite Single aus dem am 26. Februar 2021 auf Epitaph erscheinenden neuen Studioalbum For Those That Wish To Exist .

Das von Jeb Harwick produzierte Black Lungs Video, gibt es zudem hier zu sehen:

Animals wurde bereits über 6 Millionen Mal gestreamt, das dazugehörige Die kürzlich erschienene Singlewurde bereits über 6 Millionen Mal gestreamt, das dazugehörige Musikvideo verzeichnet mehr als 3.5 Millionen Aufrufe.

For Those That Wish To Exist, das die Band in Eigenregie produzierte, stellt sich inhaltlich die Frage, wie es mit dem Planenten Erde weitergehen soll trotz der anhaltenden, langsamen Zerstörung durch seine menschlichen Bewohner. In der jüngeren Vergangenheit markierte das Quintett bereits, welchen enormen Stellenwert der Umweltschutz für sie hat durch eine Zusammenarbeit mit Sea Shepherd, der offenen Kritik an der Fuchsjagd sowie durch die Produktion von nachhaltigen Merchandise-Artikeln.