Adventskalender Zusatzverlosung: einmal zwei Karten für das Burning Q Festival 2021 vom 06.08 -07.08.2021 in Freißenbüttel

Time For Metal und Burning Q Project e.V. verlosen einmal zwei Karten für das Burning Q Festival 2021 vom 06.08 -07.08.2021 in Freißenbüttel. Wie so viele Veranstaltungen musste auch der Veranstalter Burning Q Project e.V. 2020 sein Festival absagen und möchte es 2021 umso lauter krachen lassen. Die Jubiläumsfeier zur zehnten Auflage wurde somit nur verschoben und das Line-Up ist bis auf kleine Änderungen gleich geblieben. Das vollständige Billig könnt ihr unten auf dem Flyer einsehen, weitere Informationen und findet ihr auf der HOMEPAGE.

Der Verein Burning Q Project e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der musikalischen Kunst, vor allem im Bereich von Metal- und Rockmusik in Norddeutschland. Am 22. Oktober 2010 gründeten acht Engagierte den Verein, um jungen und talentierten Musikern eine Anlaufstelle zu bieten. Das erste Burning Q Festival in Freißenbüttel wurde 2011 durchgeführt!