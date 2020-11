Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Metallica, Samsas Traum, Mastodon, Primordial uvm.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskoppelungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Metallica – The Judas Kiss

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: The Judas Kiss

Album: Death Magnetic

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.metallica.com

:Kælte: – Nebelgestalten

Artist: :Kælte:

Herkunft: Deutschland

Song: Nebelgestalten

Album: Des Nachts Bei Den Hügelgräbern

Genre: Blackend Doom Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/KaelteDoom/

Fjoergyn – S.I.N.

Artist: Fjoergyn

Herkunft: Deutschland

Song: S.I.N.

Album: Monument Ende

Genre: Epic Black Metal, Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: http://fjoergyn.com

Meat Loaf – Life Is A Lemon And I Want My Money Back

Artist: Meat Loaf

Herkunft: USA

Song: Life Is A Lemon And I Want My Money Back

Album: Bat Out of Hell II: Back into Hell

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MeatLoaf/

Samsas Traum – Wann Sind Wir Daheim

Artist: Samsas Traum

Herkunft: Deutschland

Song: Wann Sind Wir Daheim

Album: Wenn Schwarzer Regen

Genre: Neoclassic, Gothic Metal, Avantgarde Black Metal, Darkwave

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/samsastraum.offiziell/

Eden Weint Im Grab – Heimwärts Ins Licht

Artist: Eden Weint Im Grab

Herkunft: Deutschland

Song: Heimwärts Ins Licht

Album: Trauermarsch Nach Neotopia

Genre: Dark Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/edenweintimgrab/

My Dying Bride – A Tapestry Scorned

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: A Tapestry Scorned

Album: A Map Of All Our Failures

Genre: Doom Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Saviour Machine – Antichrist II: The Balance Of Power

Artist: Saviour Machine

Herkunft: USA

Song: Antichrist II: The Balance Of Power

Album: Legend II

Genre: Progressive Metal, White Metal, Symphonic Gothic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/saviourmachineband/

Eisregen – Leichenlager

Artist: Eisregen

Herkunft: Deutschland

Song: Leichenlager

Album: Leichenlager

Genre: Dark Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/eisregen.official/

Odroerir – Wanenkrieg

Artist: Odroerir

Herkunft: Deutschland

Song: Wanenkrieg

Album: Götterlieder

Genre: Folk Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Odroerirofficial/

Messiah – The Dentist

Artist: Messiah

Herkunft: Schweiz

Song: The Dentist

Album: Hymn To Abramelin

Genre: Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.messiah-thrashingmadness.ch

Demons & Wizards – Diabolic

Artist: Demons & Wizards

Herkunft: USA / Deutschland

Song: Diabolic

Album: III

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/demonsandwizardsofficial/

Mastodon – Elephant Man

Artist: Mastodon

Herkunft: USA

Song: Elephant Man

Album: Remission

Genre: Sludge Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.mastodonrocks.com

Axel Rudi Pell – Carousel

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Carousel

Album: Oceans Of Time

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Suidakra – Highland Hills

Artist: Suidakra

Herkunft: Deutschland

Song: Highland Hills

Album: Caledonia

Genre: Melodic Death Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.suidakra.com

Axel Rudi Pell – Dark Waves Of The Sea (Oceans Of Time Part II: The Dark Side)

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Dark Waves Of The Sea (Oceans Of Time Part II: The Dark Side)

Album: The Crest

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Sycronomica – Something From The North

Artist: Sycronomica

Herkunft: Germany

Song: Something From The North

Album: Paths

Genre: Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/sycronomica

Black Messiah – Die Quelle Der Weisheit

Artist: Black Messiah

Herkunft: Deutschland

Song: Die Quelle Der Weisheit

Album: Heimweh

Genre: Symphonic Black Metal, Folk Metal, Viking Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlackMessiah666/

Steel Attack – The Creation Of Be-Lou (The Tragic Kingdom Part I)

Artist: Steel Attack

Herkunft: Schweden

Song: The Creation Of Be-Lou (The Tragic Kingdom Part I)

Album: Where Mankind Fails

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: http://steelattack.online

Primordial – Journey’s End

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: Journey`s End

Album: A Journey`s End

Genre: Celtic Folk Metal, Black Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:01 Minuten

Link: https://www.primordialofficial.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt den ersten Teil unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr ihn nachlesen und -hören.