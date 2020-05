True Thrash Fest Hamburg: für 2020 abgesagt

„Liebe TTF Familie,

nachdem Ihr lange nichts von uns gehört habt und sich die Fragen nach einem 2. TTF häufen, hier mal ein kleines Update:

Wir hatten ursprünglich geplant am 6. und 7. November 2020 in die 2. Runde zu gehen und hatten bereits ein echt tolles Billing zusammengestellt… und dann kam Corona und machte uns einen Strich durch die Rechnung. Immer mehr Bands sagten ab und keiner weiß, wann Konzerte wieder stattfinden können. Somit wird es in diesem Jahr leider kein TTF Hamburg geben, aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einem TTF für 2021. Das wird dann hoffentlich am 19. und 20. November 2021 stattfinden, vorausgesetzt natürlich, dass dann wieder Konzerte und Festivals in der Form wie wir sie alle kennen und lieben stattfinden können ! Wir hoffen, ihr haltet unserem gemütlichen, kleinen Festival bis dahin die Treue und wir freuen uns, dann mit Euch allen das zweite TTF Hamburg zu feiern !

Prost von der TTF Hamburg Crew

Dear TTF family,

since you haven’t heard anything from us for quite a while and more people keep asking about TTF 2, we wanna give you a little update now:

We had originally planned to do our second TTF Hamburg on November 06. and 07. and had already booked a great billing… and then corona happened and ruined it for us. More and more bands started cancelling and nobody knows when shows will be possible again. So unfortunately there will be no TTF Hamburg this year, but we’ve already started planning for TTF 2021. That will hopefully take place November 19. and 20., of course only if at that time shows and fesstivals are possible again in a way we all know and love. We hope you’ll remain loyal with our cozy little festival and we look forward to celebrate the second TTF Hamburg with you !

Cheers from the TTF Hamburg crew“