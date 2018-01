Under The Black Sun 2018: Wolves In The Throne Room bestätigt

Under The Black Sun 2018: Wolves In The Throne Room bestätigt

Zum Jahreswechsel hat das legendäre UNDER THE BLACK SUN Festival einen richtigen Hammer bekannt gegeben: Niemand geringeres

als WOLVES IN THE THRONE ROOM werden in den Wäldern außerhalb Berlins die Bühne entern. Nach Bestätigungen

wie ARCTURUS, BATUSHKA oder MASTER’S HAMMER erwartet die Besucher am ersten Juli-Wochenende in diesem Jahr ein echtes Highlight.

Das bisher bestätigte Billing im Überblick:

777

Abhomine

Arcturus

A Canorous Quintet

Author

Batushka

Cirith Gorgor

Délétère

Fin

Halphas

Hellfire Deathcult

Horn

Master’s Hammer

Mosaic

Nocturnal

Outre

Schrat

Shroud Of Satan

Sigh

Throneum

Wolves In The Throne Room

Weitere Bands kommen in Kürze.

Das UNDER THE BLACK SUN wird vom 05.07. – 07.07.2018 wieder auf der Freilichtbühne in Friesack stattfinden.

Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/

Kommentare

Kommentare