Die holländischen Symphonic Death Metaller MaYaN stehen kurz davor, mit den Aufnahmen für ihr drittes, noch unbetiteltes Album, das Ende 2018 erscheinen soll, zu beginnen. Doch bevor ihre Fans in den Hörgenuss des gesamten Werkes kommen, werden sich MaYaN mit den Symphonic Metallern LEAVES‘ EYES für die »Tour Of The Dragonhead« zusammentun, auf der sie als Co-Headliner auftreten werden. ALMANAC, die Band um ex-RAGE-Gitarrist Victor Smolski, wird den Fans mit den Songs ihres neuen Werkes »Kingslayer« bereits zuvor gehörig einheizen. Weitere Details gibt es unten!

MaYaNs Mark Jansen freut sich auf die Tour:

„Ich kann es kaum erwarten, mit LEAVES‘ EYES durch Europa zu touren! Ich kenne die Band bereits seit einigen Jahren, schon oft haben wir über eine gemeinsame Tour gesprochen. Und jetzt ist die Zeit endlich reif! Wir werden sogar ein oder zwei neue Tracks in unser Set einbauen. Die tollen ALMANAC werden ebenfalls mit an Bord sein. Es passiert derzeit einiges im MaYaN-Camp: So wird Ariën van Weesenbeek Ende Januar mit den Schlagzeugaufnahmen für das neue Album loslegen. Mit dieser Platte haben wir Großes vor, seid gespannt! Das Album soll schon im September erscheinen, sodass wir anschließend noch mehr Konzerte spielen können. Danke für die Unterstützung an unseren MaYan-Anhang, wir sehen uns auf Tour!“

ALMANACs Victor Smolski ergänzt:

„Hallo Ihr da draußen, ich freue mich enorm, dass wir mit ALMANAC auf Tour gehen werden, um Euch die neuen Songs von »Kingslayer« live zu präsentieren! Gemeinsam mit unseren Freunden von LEAVES‘ EYES, die ich bereits seit einigen Jahren bei ihren Orchesteraufnahmen unterstütze, und der großartigen Symphonic Death Metal-Truppe MaYaN um EPICA-Mastermind Mark Jansen werden wir im April und Mai in Europa unterwegs sein. Markiert Euch die Termine fett im Kalender, wir sehen uns!“

Schaut Euch hier den Tourtrailer an: https://www.youtube.com/watch?v=YIxx7Q0O9WQ

MaYaN + ALMANAC

»Tour Of The Dragonhead«

w/ LEAVES‘ EYES

18.04. F Paris – Petit Bain

20.04. E Barcelona – Sala Bikini

21.04. E Valencia – Sala Fussion

22.04. E Madrid – Sala Caracol

24.04. D München – Backstage

25.04. D Siegburg – Kubana

26.04. D Essen – Turock

27.04. B Vosselaar – Biebob

28.04. UK London – The Dome

29.04. NL Nijmegen – Doornroosje

01.05. D Hamburg – Knust

02.05. D Erfurt – From Hell

03.05. D Berlin – Frannz-Club

04.05. D Weinheim – Café Central

Tickets gibt es ab Montag, den 15. Januar.

ALMANACs aktuelles Album »Kingslayer« wurde mit Produzent Andreas Herr in den Wuppertaler HeyDay Studios eingespielt. Das Cover-Artwork stammt einmal mehr vom ungarischen Künstler Gyula Havancsák (u.a. ACCEPT, DESTRUCTION).

