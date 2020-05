V.E.R.S.U.S: in den deutschen Albumcharts

Am 1. Mai wurde das aktuelle Video Wir veröffentlicht. In diesem Video sind all diejenigen vertreten, die an diesem Projekt mitgewirkt haben:

https://www.youtube.com/watch?v=D4Khkl_jeTk

Die Band kommentiert gestern auf Facebook:

„Freundinnen und Freunde,

was ein Ritt…die letzten Monate seit Beginn der Arbeit an Doktrin – Mit Eiern, Herz, Wille & Verstand waren einige der schönsten und zu gleich härtesten die w.I.r in den letzten 3 Jahren erleben durften. Dass eine Band in unserer Gewichtsklasse im 3. Jahr ihres Bestehens ohne riesem Label oder sonst was in die Offizielle Deutsche Charts auf Platz 58 einsteigt und ganz plötzlich mit den großen mitspielt… ist ohne zu übertreiben der Absolute Wahnsinn! Damit hätten wir nie im Leben gerechnet…“