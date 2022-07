Voivod: ‘Forgotten In Space’ – Video Game auf Facebook/Instagram

Voivod kündigen ein einzigartiges Facebook/Instagram Filter Game an, um das bald erscheinende Forgotten In Space Deluxe Box Set zu feiern.

Pre-Order here: https://voivod.lnk.to/ForgottenInSpacePR

Kannst du dein Raumschiff durch die Mörgoth-Galaxie steuern und verhindern, dass dich der rücksichtslose Korgüll The Exterminator in intergalaktischen Müll verwandelt? Es werden Punkte vergeben, wenn du das verhindern kannst mit dem starken Voivod Cyber Krieger und seinem nihilistischen Wunsch, alles zu zerstören, was sich ihm in den Weg stellt.

Bereit zum Spielen, alle Systeme auf: GO schalten!

Forgotten In Space ist eine Deluxe Celebration von Voivods Noise Records Diskografie und ist die definitive Kollektion ihrer Werke und kommt mit rarem und bis heute unveröffentlichtem Material:

Rrröööaaarrr

Remastered auf rotem & schwarzem Splatter Vinyl

Killing Technology

Remastered auf grünem & lila Swirl Vinyl

Dimension Hatröss

Remastered auf grauem & rotem Swirl Vinyl

No Speed Limit Live ‘86

Zum allerersten Mal auf Vinyl: grünes & schwarzes Splatter Vinyl

Dimension Hatröss – The Demos

Zum allerersten Mal auf Vinyl: blaues & weißes Splatter Vinyl

Cosmic Drama, 40 Seiten Buch

40 Seiten Buch mit neuen Sleeve Note Interviews mit Michel ‘Away’ Langevin, der die Geschichte der Anfänge von Voivod erzählt. Mit raren und bis dato unveröffentlichten Fotos.

Chaosmongers DVD

Mini Dokumentation mit Interviews, Live Auftritten, Behind the scenes & Promotion Videos von 1985 bis 1989. Ebenfalls bekommt man ein bis jetzt unveröffentlichtes Video Konzert, live in Chicago ’88 und ein Audio Konzert vom World War III Festival 1985.

Korgüll The Exterminator USB

Beinhaltet alle Tracks vom Studioalbum plus Live & Demo Alben.

Forgotten In Space ist erhältlich als 5fach CD und DVD , das Boxset beinhaltet alle Studioalben, mit Bonus von raren Demos und Livealben, die DVD hat die Mini Doku und das bisher unveröffentlichte Livekonzert und ein 20seitiges Booklet.

