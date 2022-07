Five Finger Death Punch: veröffentlichen neuen Song „Times Like These“

Five Finger Death Punch haben am vergangenen Freitag den Song Times Like These aus ihrem am 19. August kommenden neuen Album AfterLife veröffentlicht.

AfterLife erscheint am 19. August und ist der Nachfolger des 2020 erschienenen Albums F8, das weltweit auf Platz 1 der Rockcharts landete und in die Top 10 der Mainstream-Charts in den USA, Deutschland, UK, Australien, Kanada, Finnland, Schweden, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern einstieg (#2 in den offiziellen deutschen Charts, #2 in Österreich und #2 in der Schweiz). AfterLife wird als CD, Digital, Vinyl und Kassette erhältlich sein.

Während der Song AfterLife auf Platz 1 der Charts kletterte und Loudwire ihn als “hard-hitting rock radio gem you’d hope for from 5FDP, starting with a solitary atmospheric guitar lick, giving way to bullet-like drums and a fleshed out full band assault brimming with energy and a pulsing low end.” bezeichnete, konnte IOU in nur drei Wochen mehr als 4,5 Millionen Streams auf allen digitalen Plattformen generieren.

