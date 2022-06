Five Finger Death Punch: veröffentlichen neuen Song „Welcome To The Circus“ inkl. Lyric Video

Five Finger Death Punch haben den Song Welcome To The Circus aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Afterlife veröffentlicht. Ein offizielles Lyric-Video zum Track ist ebenfalls online. Die Band hat mit der Hit-Single AfterLife, aus ihrem kommenden gleichnamigen Album, gerade ihre 13. Nr #1 am US Rock Active Radio erreicht. Mit IOU und AfterLife wurden bereits zwei Tracks vom kommenden Album veröffentlicht. IOU bietet einen ersten kleinen Einblick in das bisher innovativste Metaverse-Projekt der Band. Die interaktive virtuelle Welt wurde mit der nahezu fotorealistischen Unreal Engine entwickelt und wird in naher Zukunft eine Erweiterung der bestehenden Fanclub-App darstellen. Die Five Finger Death Punch Fan Club App steht zum Download bereit.

Afterlife erscheint am 19. August und ist der Nachfolger des 2020 erschienenen Albums F8, und wird als CD, Digital, Vinyl und Kassette erhältlich sein.

Zu weiteren Infos der Band, dem neuen Album und zu den Terminen der Five Finger Death Punch Upcoming European Tour kommt ihr hier: