Die auf Roadrunner Records beheimatete Band Motionless In White hat mit Scoring The End Of The World den Titelsong und letzten neuen Song,vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung, ihres neuen Albums am gestrigen 10. Juni veröffentlicht. Der neue Song, der auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist, wurde von dem renommierten Videospiel-Komponisten Mick Gordon geschrieben, der unter anderem für Doom, Wolfenstein und Prey verantwortlich ist.