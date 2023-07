Voivod: veröffentlichen mit „Morgöth Tales“ den Titeltrack zum Jubiläumsalbum

Die kanadischen Sci-Fi-Metaller Voivod feiern im Jahr 2023 ihr 40-jähriges Bestehen mit einem speziellen Jubiläumsalbum namens Morgöth Tales, das gestern weltweit über Century Media Records veröffentlicht wurde.

Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, präsentieren Voivod den chronologisch letzten und zugleich neuesten Song des Albums, den Titeltrack Morgöth Tales, in einem großartigen Video unter der Regie von Above The Void:

Voivod Gitarrist Daniel “Chewy” Mongrain über den Song Morgöth Tales: “Morgöth Tales was written especially for this project with fresh new ideas. While it certainly captures some of the essence of the Voïvodian universe and incorporates lyrical quotes and ‘titles’ from Voïvods discography, it is in phase with the current line-up approach that celebrates the past by moving forward, exploring new creative paths. The signal emanating from Morgöth keeps transmitting Data of new tales to discover. Tune-in and be part of the odyssey!”

Voivod haben bereits ein von Cloud Music Typography erstelltes Lyric-Video für den Song Nuage Fractal (2023 Version) veröffentlicht, das hier zu sehen ist.

Aufgenommen und abgemischt wurde ein weiteres Mal von Francis Perron im RadicArt Studio, gemastert von Maor Appelbaum und produziert von Voivod, enthält Morgöth Tales frische Studio(neu)aufnahmen der aktuellen Bandbesetzung von 9 speziell ausgewählten, nicht so offensichtlichen Stücken aus dem erstklassigen und extrem vielfältigen Backkatalog der Band (zwischen 1984 und 2003) sowie einen brandneuen Song im Titeltrack des Albums, Morgöth Tales.

Das Cover-Artwork für Morgöth Tales wurde wieder einmal von Voivod-Schlagzeuger Michel „Away“ Langevin.

Das Ltd. CD Jewelcase mit O-Card und das digitale Format enthalten mit Home noch eine Coverversion von Public Image Ltd. als Bonus.

Das 180g Vinyl erscheint mit einem vierseitigen Booklet in folgenden Varianten:

Black LP – Unlimited

White LP – Ltd. 800x copies (Canada & www.cmdistro.de)

Transparent Green LP – Ltd. 300x copies (www.cmdistro.de)

Red LP – Ltd. 300x copies (VOIVOD outlets)

Voivod kehren im August im Rahmen ihres 40-jährigen Jubiläums für eine Reihe von Shows nach Europa zurück, beginnend mit einem Auftritt auf dem legendären Wacken Open Air am 5. August 2023

Voivod – Live 2023/2024:

Aug. 5, 2023 – Wacken (Germany) – Wacken Open Air

Aug. 7, 2023 – Copenhagen (Denmark) – Beta

Aug. 8, 2023 – Aalborg (Denmark) – 1000Fryd

Aug. 9, 2023 – Stockholm (Sweden) – Nalen Klubb

Aug. 11, 2023 – Helsinki (Finland) – Helsinki Metal Festival

Sept. 7, 2023 – São Paulo (Brazil) – Septembro Negro Festival / Pre-Festa

Sept. 15, 2023 – Quebec City, QC (Canada) – Envol et Macadam Festival

Sept. 21, 2023 – New Richmond, QC (Canada) – Salle De Spectacles Régionale Desjardins

Sept. 22, 2023 – Gaspé, QC (Canada) – Centre de Création Diffusion

Sept. 23, 2023 – Rimouski, QC (Canada) – Salle Desjardins-Telus

Dec. 16, 2023 – Laval, QC (Canada) – Place Bell

Feb. 23, 2024 – Joliette, QC (Canada) – Centre Culturel Desjardins

Feb. 24, 2024 – Saint-Hyacinthe, QC (Canada) – Centre Des Arts Juliette-Lassonde

Morgöth Tales ist der Nachfolger von Voivods 15. (!) hochgelobtem und mit dem Juno Award ausgezeichnetem Studioalbum Synchro Anarchy, das bei Veröffentlichung Anfang 2022 wie folgt in die Verkaufscharts einstieg:

Deutschland # 7 (!), Schweiz # 64, Österreich # 67, Niederlande # 88, Belgien # 129, UK (Rock & Metal) # 7, Kanada (Hard Music) # 2, USA Current Hard Music # 8, USA Top New Artist # 11, USA Heatseekers # 56 und USA Current Album # 67.

Ende 2022 veröffentlichte Voivod außerdem die Ultraman – EP, die eine höchst originelle Hommage an das Titelstück der TV-Serie Ultraman enthält.

Stay tuned für weitere Details zu Morgöth Tales und noch mehr Voivod-News in Kürze …

Voivod Line-Up:

Michel “Away” Langevin – Drums

Dominic “Rocky” Laroche – Bass

Daniel “Chewy” Mongrain – Guitar

Denis “Snake” Bélanger – Vocals

