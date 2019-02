Die Ohio-Thrasher War Curse haben bei Svart Records unterschrieben! Ihr Debütalbum Eradication erscheint am 10. Mai 2019 auf CD, Digital und Vinyl.

Die Band zum Signing:

“Eradication is the culmination of the tireless effort and improvements we’ve made as a band since the release of Final Days in 2015. We couldn’t be more excited to enter the next chapter of our musical careers and to show everyone the new and refined War Curse. It’s with great pleasure that we have partnered with Svart Records to release Eradication into the world later this year. We believe that they share our vision and values, allowing us to deliver an uncompromised product that is uniquely and genuinely our creation.”

Über War Curse:

“If you like the Bay Area early 90’s bands like Testament, Death Angel and Forbidden then look no further as this band has everything you are looking for and more.” – Clint Listing, Absolute Zero Media

War Curse bewegen sich auf einem musikalischem Pfad, der von den Thrash-Metal-Titanen der Vergangenheit eingeschlagen wurde und hinterlassen dabei ihren ganz eigen Fußabdruck. Mal wieder waren es die Liveshows, die der Band zu einem Deal verholfen haben. Wie es speziell in dem Genre ist, muss man live herausstechen, um zu überleben. Der originalgetreue Bay Area-Sound von War Curse hat sowohl bei Fans als auch bei den Medien Anklang gefunden und der Band die Möglichkeit gegeben, nun mit Eradication den Weg zu einem noch grüßeren Publikum, egal ob Die Hard Thrasher oder dem „Normalo- Metaller“ zu finden.

Einfach ausgedrückt, War Curse ist ein schlafender Riese, der das Zeug hat, bald vorweg zu laufen!

War Curse sind:

Blaine Gordon – Gesang

Justin Roth – Gitarre

Joshua Murphy – Gitarre

James Goetz – Schlagzeug

Jason Vie Brooks – Bass

