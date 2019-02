Bad Religion waren immer schon eine Band, die sich durch hochgradig politisch motivierte Texte auszeichnete. Age Of Unreason macht hier keine Ausnahme, sondern geht ganz gezielt noch einen Schritt weiter und seziert und fokusiert aktuelle Missstände. Gepaart mit musikalischer Finesse und hoch melodischen Songs, darf man der Band jetzt schon attestieren auch auf Album 17 relevant und spannend geblieben zu sein.

European Tour Dates

* Punk in Drublic shows

*3 May – Tanzbrunnen, Cologne (DE)

*4 May – Faust Wiese, Hannover (DE) – SOLD OUT

6 May – AB, Brussels (BE)

7 May – Trianon, Paris (FR)

*8 May – La Nef, Angouleme (FR)

*10 May – Saarlandhalle, Saarbrücken (DE)

*11 May – S’Oliver Halle, Wärzburg (DE) – SOLD OUT

*12 May – Messehalle, Dornbirn (AT)

*14 May – Wizink, Madrid (ES)

15 May – Altice Arena-Sala Teyo, Lisbon (PT)

*17 May – Poble Espanol, Barcelona (ES) – SOLD OUT

*18 May – Iradier Arena, Vitoria (ES)

21 May – Arena-Open Air Buehne, Vienna (AT)

22 May – Effenaar, Eindhoven (NL)

*25 May – Slamdunk Festival, Leeds (UK)

*26 May – Slamdunk Festival, Hatfield (UK)

