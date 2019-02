Werte Geschmacksmenschen,

Gold gehören definitiv zu den exquisitesten Entdeckungen der letzten Jahre und werden mit ihrem vierten Album Why Aren´t You Laughing? ihren Siegeszug in die Herzen der Fans anspruchsvoller Musik noch forcieren.

Die niederländische Band setzt weiterhin auf ihre eigenwillig-schöne Mischung aus hypnotischen Gothic-beeinflussten Vibes, seelenvollem Heavy Rock und atmosphärischen, oftmals regelrecht verträumten Vocals und perfektioniert sie weiter.

Gold sind eine progressiv-komplexe Band, die dennoch jeder Facette ihrer Kunst genügend Raum zum Atmen gibt.

Produzent Jaime Gomez Arellano (u.a. Paradise Lost, Grave Pleasures) hat die Qualitäten der Gruppe perfekt eingefangen und lässt sie größer, klarer und zugleich intimer denn je klingen.

Sängerin Milena Eva agiert vielseitiger denn je und vermittelt auf ihre ganz eigene Art eine Emotionspalette von Verletzlichkeit über Konfusion, Neugier und Empörung bis hin zu Hoffnung.

Gold sind ebenso von Dark-Pop, Art-Rock wie Black Metal beeinflusst und verbinden ihre Vorlieben mit einem ureigenen Twist, erinnern zuweilen etwas an Godspeed You! Black Emperor, Kristin Hersh und Throwing Muses, bleiben aber individuell und sind auf eine faszinierende Art massenwirksam.

Seht hier die erste Single He Is Not des neuen Albums.

www.thebandgold.com

www.facebook.com/thebandGOLD

Kommentare

