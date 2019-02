Johannes: „Genialer Schlagzeug-Sound, eine entspannte Atmosphäre, und brilliante Songs – mehr braucht es nicht, um bei den Aufnahmen Spaß zu haben.“

Lanvall: „Johannes hat die zehn Songs des neuen Albums wieder in rekordverdächtigen 1,5 Tagen eingespielt. Unser langjähriger Engineer Frank Pitters hat dabei zusammen mit Studiobesitzer Anton Konrath einen großartigen, fetten, natürlichen Drumsound gezimmert. Ich freu mich sehr, dass die Gitarren/Bass/Vocalaufnahmen im heimatlichen Farpoint Station Studio nun weitergehen können.“

Edenbridge starteten vor zwei Wochen eine groß angelegte Crowdfunding Kampagne im Zuge der Aufnahmen des neuen Albums, wo ihr wiederum Teil des Albums werden könnt. Die Crowdfunding Kampagne startete dabei wieder absolut großartig.

Lanvall: „Es hat bei uns mittlerweile seit Jahren Tradition, dass wir die Fans direkt bei der Entstehung unserer Alben mit einbinden. Das Feedback darauf war immer überwältigend und wir können nicht dankbar genug dafür sein, solch großartige Fans zu haben, die diesen Weg treu mitgehen.

In immer schwieriger werdenden Zeiten in der Musikbranche ist euer Beitrag zum Crowdfunding ein wesentlicher Aspekt, um produktionstechnisch aus dem Vollen schöpfen zu können.

Viele der Packages, die wir anbieten, haben sich in den letzten Jahren bewährt. Dies reicht vom einfachen Namenssponsoring, persönlichen Widmungen, handgeschriebenen Texten und Gitarrentabulaturen, einem persönlichen Telefonanruf bis hin zu größeren Packages. Kommt mich z.b. beim Mix in England im Studio besuchen und hört in das Album lange vor Veröffentlichung rein. Kommt nach Linz und geniesst ein typisch österreichisches Dinner mit uns, zubereitet von Sabine und mir. Verbringt einen Sightseeing Tag mit Sabine und mir in Wien, wo wir euch die Stadt zeigen oder werdet „Executive Producer“ des neuen Albums!!!“

Sabine: „Zur Crowdfunding Kampagne freue ich mich einige von Euch wieder persönlich treffen zu können. Ich bedanke mich bereits jetzt für Eure Unterstützung und auch für Euer Vertrauen, dass es wieder wert ist namentlich dabei zu sein. Durch Eure direkte Kraft wird schlussendlich sichergestellt, dass wir unsere hohen Qualitätsstandards beibehalten können. Also taucht schon jetzt mit uns ein in die Kraft von Dynamind! Alles Liebe Eure Sabine„

Hier könnt ihr alle Details zur Crowdfunding Kampagne des neuen Albums erfahren!

Kommentare

Kommentare