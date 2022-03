Edenbridge: präsentieren ersten Song samt Video aus kommendem, neuen Album „Shangri-La“

Nachdem die österreichische Symphonic Metal Formation Edenbridge erst kürzlich ihr weltweites Signing mit AFM Records bekannt gab, hat die Band nun erste Details zu ihrem 11. Studioalbum veröffentlicht. Shangri-La erscheint am 26. August, darauf präsentiert die Band neun brandneue Tracks und ihr bis dato vielseitigstes Album!

Shangri-La entführt die eingeschworene Hörerschaft auf eine musikalische Reise in die Gefilde bestem Symphonic Metals und liefert eine anspruchsvolle Bandbreite an Kompositionen und bombastischen Soundwelten. Trotz konstant hohem Qualitätsanspruch, steigert sich die Band in ihrer musikalischen Ausdrucksweise von Album zu Album, ohne dabei jedoch ihre Trademarks zu verlassen. Auf Shangri-La balancieren Edenbridge majestätisch zwischen emotional magischen Momenten, einer allgegenwärtigen mystischen Atmosphäre und messerscharfen, rasant dynamischen Heavy Riffs.

Jetzt stellte die Band daraus einen ersten Song samt Musikvideo vor. Lead Sängerin Sabine Edelsbacher verrät uns über den Track: „In Somewhere Else But Here geht es um unsere Phantasie, die mit uns auf Reisen geht, wenn wir die Welt gerne mal anders hätten. Wir schreiben auch ein stückweit unser Lebensbuch damit, welches am Grund des Sees liegt und das Leben blättert darin.“

Seht das neue Edenbride Lyric Video zu Somewhere Else But Here ab sofort hier:

Den Song findet ihr außerdem auf allen digitalen Plattformen HIER!

1998 gegründet, zählen Edenbridge bis heute zu einer der stilprägendsten Bands ihres Genres. Ihr kommendes, elftes Studio Album Shangri-La wurde im Farpoint Station Studio aufgenommen, gemixt von Karl Groom und von Lanvall persönlich produziert. „Statt im Frühjahr 2020 auf Europatour zu gehen, hieß es den kreativen Schalter umzulegen und die starken Energien in den transformativen Songwriting-Prozess für das neue Album zu kanalisieren“, erinnert er sich.

Das Cover stammt von dem Künstler Muhammad K. Nazia aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und zeigt eine bildliche Darstellung von Shangri-La, welches als Synonym für das Paradies verwendet wird. Der Begriff fand erstmalig Erwähnung in dem Roman Lost Horizon von James Hilton. Dort wird es als mystischer Ort beschrieben, wo die Menschen in Frieden und Harmonie leben. Die Geschichte selbst basiert jedoch auf einer alten fernöstlichen Legende des Shambala und fand bereits in alten buddhistischen Schriften Erwähnung. Das Paradies soll erst wieder zugänglich werden, wenn die Menschheit dafür bereit ist und nur dann, wenn einige wenige die geistige Reife besitzen, die Lehre zu verstehen und zu bewahren. Sabine fügt hinzu: „Für mich ist Shangri-La die Quelle der Weisheit, ein tief verborgenes geistiges Zentrum und ein Rückzugsort, das eine magische Anziehung auf uns Menschen ausübt. Und nicht umsonst heißt es so bedeutsam: Das Paradies betritt man nicht mit Füßen, sondern mit dem Herzen.“

Shangri-La Tracklist:

01. At First Light

02. The Call Of Eden

03. Hall Of Shame

04. Savage Land – feat. NDR Radio Orchestra flutist Daniel Tomann-Eickhoff

05. Somewhere Else But Here

06. Freedom Is A Roof Made Of Stars

07. Arcadia (The Great Escape)

08. The Road To Shangri-La

09. The Bonding (Part 2) – feat. Erik Martensson (Eclipse, W.E.T.)

I. The Bonding Overture

II. Alpha and Omega

III. The Eleventh Hour

IV: Round and Round

V. The Timeless Now – Finale

Edenbrdige live:

17.02.23 CZ-Zliv/KD

18.02.23 A-Vienna/Szene

24.02.23 D-Eisenhüttenstadt/RockHütte

25.02.23 D-Siegburg/Kubana

04.03.23 A-Enns/Zuckerfabrik

with more dates to be announced soon!

Edenbridge sind:

Sabine Edelsbacher: Lead Vocals

Lanvall: Lead & Rhythm Guitars, 6 & 12 String Acoustic Guitars, Nylon String Guitar, Piano, Keyboards, Orchestration, Electric Sitar, Bouzouki, Swarmandal, Ukulele

Johannes Jungreithmeier: Drums

Steve Hall: Bass

Dominik Sebastian: Lead Guitar

