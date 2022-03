Oelch – Broken

Im September haben Kernkraftritter Records das aktuelle Album Broken ihrer Band Oelch veröffentlicht. Die Formation wurde 2013 gegründet und springt frohen Mutes quer durch die Genres. Vor allem punkige Aspekte kommen in den deutschen Texten zur Geltung. Ansonsten gibt es einen dicken Brei aus Rock, Metal und eben Punk-Zutaten, die von Oelch verarbeitet werden. Die acht Songs kommen auf fast 32 Minuten Spielzeit und sollen den Hörer schnell um den Finger wickeln. Die Kost ist tatsächlich leicht verdaulich und liegt zu keiner Zeit schwer im Magen. Schnelle wie einfache Riffs lassen die Truppe hochleben. Ihr Debütalbum wurde 2020 in den Iguana Studios produziert und möchte weiterhin von euch gehört werden. Die Texte wechseln zwischen der deutschen und englischen Sprache hin und her. Mir persönlich sagen die englischen Lyrics besser zu. Das liegt ganz sicher im Auge des Betrachters, das internationale Niveau beherrschen sie jedoch besser und die Tracks in Landessprache dringen zu sehr in den Punk-Sumpf hinab. Höhepunkte kann man ansonsten innerhalb des Silberlings nur schwer ausmachen. Last Dance oder auch Endless haben da noch die besten Chancen. Dafür, dass es sich um den ersten Gehversuch handelt, machen Oelch schon einen soliden Eindruck und nutzen die frühe Phase ihrer Karriere, um zu sehen, was funktioniert und was eben nicht. Auch wenn es mir nicht ganz in den Kram passt, Broken könnte ein Weg in den deutschen Punk Rock sein. Die Fanbase ist groß und braucht immer noch neue Acts, die sie begeistern kann. Zudem leben die Musiker nicht den Wunsch, in platte Gefilde zu dringen, um dem Klischee zu hundert 100 Prozent zu huldigen. Mit dem Blick nach links und rechts haben sie auf Broken den ersten Schritt zur Selbstständigkeit gemacht, der nur noch weiter ausgearbeitet werden muss. Das Niveau ist auf ordentlichem Mittelmaß, mit dem Blick nach oben. Ausbaufähig darf man mit einem Debüt natürlich sein, schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Oelch – Broken in unserem Time For Metal Release-Kalender.