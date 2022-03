Meshuggah: legen mit ‚I Am That Thirst‘ den dritten Banger aus ihrem kommenden Album „Immutable“ nach

I Am That Thirst ist die brandneue und dritte Single aus Immutable, dem neunten Studioalbum von Meshuggah, das weltweit am 1. April 2022 auf dem Label Atomic Fire erscheinen wird!

Die schwedischen Extreme-Tech-Metal-Pioniere erfinden sich mit I Am That Thirst wieder einmal neu, wobei Meshuggah mit ihrem neuen Banger sogar ihre eigenen Grenzen überschreiten. Es ist ein Song, der einen nicht mehr loslässt, der nach mehr dürstet und den Wunsch weckt, das gesamte Spektrum dieses Albums zu erforschen.

Voller Überraschungen und doch sofort erkennbar als das Ergebnis der eigenwilligsten Metal-Band, definiert Immutable den Meshuggah-Sound neu und bietet über mehr als eine Stunde lang die stimulierendste und packendste Musik, welche die Band je gemacht hat. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre bleiben die progressiven Prinzipien, die ihr künstlerisches Schaffen stets zementiert haben, so unerschütterlich wie eh und je. Während wir uns auf eine dystopische Zukunft zubewegen, sind Meshuggah mit Immutable, dem Nachfolger ihres hochgelobten und Grammy-nominierten Albums The Violent Sleep Of Reason, immer noch einzigartig. Die schwedischen Ikonen veröffentlichen mit Immutable ihr bisher unerschrockenstes und kreativstes neues Studioalbum.

