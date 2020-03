Witchskull: das neue Album kommt im April 2020

Das kultige Label Rise Above Records von Szene-Legende Lee Dorrian legt mit einem weiteren Leckerbissen nach! Witchskull sind absolute Erstliga-Echtmetaller! Das australische Trio braucht nur Sekunden, um klar zu machen, wer die Chefs im Ring sind. Riffs zum Niederknien und ein Gesang, der zum Extrem-Fistpumping animiert, einem aber zugleich wohlige Schauer über den Rücken kriechen lässt. Apropos kriechen: Witchskull sind irgendwie Doom, aber dann doch nicht. Die Musik kommt direkt aus den Eingeweiden und kickt auch bei Euch genau dort rein.

Nennt es also Doom oder Stoner, wir nennen es Metal! Dazu passen auch die Texte wunderbar. Es geht um Isolation, Einsamkeit, Depression, Geisteskrankheit, die menschliche Gier, den Materialismus, die Zerstörung der Erde, also irgendwie um das wahre Böse. Es gibt somit in jeder Hinsicht die volle Breitseite.

A Driftwood Cross fängt auch die Live-Energie der Band perfekt ein, was umso cooler ist, weil Witchskull es mit dem Vorgängeralbum Coven´s Will leider nicht geschafft haben, bei uns zu touren. Weiter als bis nach Neuseeland kamen die Herren nicht. Das wollen sie 2020 ändern. Mit A Driftwood Cross im Gepäck wäre das ein wahres Freudenfest!

Witchskull – A Driftwood Cross

Rise Above / Soulfood

VÖ: 24.04.2020

www.facebook.com/witchskull