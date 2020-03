Rock Meets Classic: alle Bayern Termine abgesagt

Der Freistaat Bayern hat bis zum 19.04. alle Veranstaltungen über 1.000 Personen verboten – das heißt, auch die bayerischen Termine von Rock Meets Classic müssen aufgrund der neuen Regulierungen abgesagt werden. Betroffen sind die Shows am 11.03. in Bamberg, am 13.03. in Würzburg, am 15.03. in Regensburg, am 17.03. in Neu-Ulm und am 21.03. in Ingolstadt. Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Mat Sinner und das Team von Rock Meets Classic bedauern diese Entwicklung sehr.

Die Termine in Bundesländern ohne offizielle Vorschriften (14.03. Frankfurt, 19.03. Ludwigsburg, 20.03. Dresden) finden nach aktuellem Stand wie geplant statt.