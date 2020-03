We Salute You – AC/DC Tribute: Konzert am 14.03.2020 in der bigBox in Kempten abgesagt

Der Wahnsinn nimmt leider kein Ende, in Bayern wird heute ein Konzert nach dem anderen abgesagt. Als Nächstes trifft es nun die Starkstrom-Rocker von We Salute You – AC/DC Tribute, die am 14. März 2020 in der bigBox in Kempten / Allgäu spielen sollten. Das Konzert ist abgesagt!

Das Statement von We Salute You:

Wichtige Mitteilung! Unsere bayrischen Fans haben es vermutlich schon geahnt, aber noch bis zum Schluss gemeinsam mit uns gehofft. Unser Konzert in der bigBox Kempten wurde vor wenigen Minuten leider abgesagt, weil wir deutlich mehr als 1000 Tickets verkauft haben. Da gab es dann auch nichts mehr zu diskutieren. Eine ausführliche Rückmeldung mit allen Möglichkeiten veröffentlichen wir heute Abend. Ganz schnell einen Ersatztermin zu finden ist leider nicht so einfach, denn es müssen jetzt mehrere Konzerte verschoben werden. Habt bitte etwas Geduld.

Beobachtet die Facebook-Seite der Band: https://www.facebook.com/wesaluteyou.acdc.tribute/