Wormed: veröffentlichen neue Single „Protogod“ vom kommenden Album „Omegon“

In einem stürmischen Meer von statischen Universen durchbricht eine monumentale Klangwelle den Kosmos – Wormed veröffentlichen ihre neueste Single Protogod. Ein Track, der die molekulare Zusammensetzung von Klangwellen neu kalibriert. Taucht in die Abgründe des verdrehten Quantengewebes und des galaktischen Chaos ein, wenn Protogod aus dem kommenden Album Omegon emporsteigt – ein klangliches Rätsel, das für die Sucher des Abstrusen und die Krieger des Obskuren entwickelt wurde.

Diese Single ist eine Reise durch die Zeit, die Dichte und die Realität, die an Wormeds beständige Linie des befreienden, bewusstseinsverändernden, brutalen Metals anknüpft. Protogod erklingt als kosmischer Schrei, der von Krighsus wiederbelebtem Quantensyndikat ausgestoßen wird.

Taucht in die himmlischen Schützengräben ein, wenn Protogod die Transformation kosmischer Paradigmen orchestriert. Jede Note verspricht einen Paroxysmus der Offenbarung, mit Schichten aggressiver Instrumentierung, die gleichbedeutend sind mit dem auditiven Angriff, den nur Wormed entwickeln können. Sie durchqueren die gespenstischen Gefilde akustischer Brutalität und bewahren dabei die Erzählung von Chryms‘ göttlichem Erbe.

Omegon erscheint am 5. Juli auf Season Of Mist.

Omegon – Tracklist:

1. Automaton Virtulague

2. Pareidolia Robotica

3. Protogod

4. Pleoverse Omninertia

5. Malignant Nexus

6. Virtual Teratogenesis

7. Aetheric Transdimensionalization

8. Gravitational Servo Matrix

9. Omegon

Herkunft: Spanien

Genre: Brutal Death Metal, Technical Death Metal

Aufnahmestudio: BlackStorm Studios (Karrantza, Baskenland)

Produktion: Ekaitz Garmendia – Produzent & Toningenieur

Mixing & Mastering: Colin Marston von Menegroth, The Thousand Caves (Queens, NY)

Schnitt: Simon Da Silva in The Empty Hall (Madrid, Spanien)

Cover-Gestaltung: Phlegeton – Phlegeton Art Studio

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 12″ Vinyl Gatefold – Black

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – White

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Transparent Blue

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Blue, Black & White Marbled

Der Weltraum – die letzte Grenze. Doch wenn Wormed in die Leere vordringen, klingt das Ergebnis eher nach einer düsteren Space Opera, die von bizarren Aliens bewohnt wird, genetisch und technisch weiterentwickelten Meta-Menschen, die in galaktischen Imperien um Macht und Überleben kämpfen. Jetzt ist der nano-technologische Krieg in der Leere entfesselt worden, um Krighsu, den letzten Sämann menschlichen Lebens, zu besiegen!

Ungerade Taktarten, lawinenartige Breaks und komplexe rhythmische sowie melodische Muster werden jeden Liebhaber extremer Technik begeistern, während Growls, heruntergestimmte Saiten und Double-Bass-Attacken Extreme Metal-Kenner mehr als zufrieden stellen werden. Obwohl Wormed hervorragende Musiker sind, vermeiden sie es, ihr Können um seiner selbst willen zur Schau zu stellen. Stattdessen legt der Fünfer aus Madrid sein Hauptaugenmerk auf die Schaffung atmosphärischer Songs, die sich entlang der zugrunde liegenden Geschichte entwickeln und wachsen.

Die 1998 in Spaniens Hauptstadt Madrid gegründete Band Wormed machte sich mit der Veröffentlichung ihrer MCD Floating Cadaver In The Monochrome (1999) sofort einen Namen in der Death Metal-Szene. Nach einer Promo-CD mit dem Titel Voxel Mitosis (2001) wurde das erste Studioalbum Planisphaerium 2003 von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert. Im Zuge ihres Debütalbums erhielten die Spanier Einladungen zu internationalen Festivals und Tourneen rund um den Globus. Wormed traten in Japan an der Seite von Goratory und Vomit Remnants auf und waren anschließend mit Malignancy und Despondency in Europa unterwegs.

Eine kreative Pause, teilweise aufgrund von Besetzungswechseln und gefüllt mit Re-Issues ihrer früheren Veröffentlichungen sowie der Single Quasineutrality (2010), endete schließlich mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums Exodromos im Jahr 2013. Auf ihrem dritten Album Krighsu (2016) erzählen die aufstrebenden spanischen Sci-Fi-Tech-Death-Wunderkinder eine dystopische, kosmische Geschichte, bei der Texte und Musik zu einem übergreifenden Konzept verbunden sind. Die intensive Brutalität, das dissonante, dynamische Riffing und die enorme Härte in Kombination mit einem erstaunlichen futuristischen Konzept, das den Charakter Krighsu – den letzten Menschen im Kosmos – vorstellte, erntete Top-Rezensionen und sorgte dafür, dass Wormed als Headliner in den USA und Co-Headliner in Europa auftraten.

Im Sommer 2019 haben Wormed mit ihrer 4-Track-EP Metaportal, die über Season Of Mist veröffentlicht wurde, ihren ultra-technischen, kosmischen Klangangriff auf neue Höhen gebracht. Gepriesen als eine monströs befriedigende Ergänzung ihres Katalogs, überbrückt die EP die Lücke zwischen ihrem 2016 erschienenen Krighsu und ihrem neuesten Projekt. Atmosphärisch und doch getreu den schädelzerschmetternden, irrsinnigen Texturen, die sie ihren Fans über die Jahre hinweg geboten haben, ermöglichte Metaportal Wormed, den Verlust von Guillermo Calero im Jahr 2018 zu verarbeiten und nach vorne zu blicken.

Auf Omegon, der kommenden Veröffentlichung von Wormed in diesem Jahr, setzen sie die Geschichte von Krigshu fort, einem Zeitlinien-Hacker, der in die Manipulation durch kosmische Kräfte verstrickt ist. Genauso bösartig wie die Aggression, die sie auf ihren technisch beeindruckenden Instrumenten an den Tag legen, kämpft Krigshu darum, die Geheimnisse von Omegon, einer mysteriösen kosmischen Substanz mit ultimativer Macht, zu entschlüsseln. In neun Tracks mit ultimativem interstellarem Chaos entfaltet sich eine Geschichte und Wormed beweisen einmal mehr, dass sie das Genre des technischen Death Metal beherrschen.

Wormed Besetzung:

Phlegeton – Gesang

Migueloud – Gitarren

D-Kazar – Gitarren

Guillemoth – Bass

V-Kazar – Schlagzeug

