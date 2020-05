Zippo: persönliche Vatertagsgeschenke

Mit dem Zippo Online-Gravurservice lassen sich die klassischen Sturmfeuerzeuge der Kultmarke mit wenigen Klicks in ganz persönliche Einzelstücke verwandeln! Mit einer Auswahl an verschiedenen Fonts und einer Vielzahl an Icons und Piktogrammen kreiert man so einzigartige Designs und Botschaften.

Ob auf hochglänzender oder matter Oberfläche in klassischem Gold-, Silber- oder Bronzeton, Schwarz, Weiß oder in bunten Farben von Rot und Blau bis irisierendem Multicolor, Neongelb, -orange oder -pink – auf Zippo Sturmfeuerzeugen in Originalform sowie auch auf den Slim®-Modellen lassen sich persönliche Designs gestalten.

Ein windfestes Feuerzeug zum Selbstgestalten gibt es im Zippo Onlineshop ab 40,00 €.

Weitere Ideen gesucht?

Zum Angrillen im heimischen Garten, Balkon oder in der Laube empfehlen wir die Zippo Flex Necks – mit Butangas nachfüllbare Stabfeuerzeuge mit besonders langem, beweglichem Hals, oder die neuen, elektronischen Zippo Kerzenanzünder– ebenfalls mit beweglichem Hals und per USB-Kabel wiederaufladbar.

Preislich liegen die Flex Necks bei 42,00 €, die elektronischen Kerzenanzünder kosten 40,00 €.

Als besonders einzigartiges Geschenk legen wir Ihnen Zippos Chrome Brushed Lossproof-Feuerzeug ans Herz – durch die praktische Trageschlaufe geht der Lieblings-Alltagsbegleiter nie wieder verloren! Preislich liegt dieses windfeste Feuerzeug von Zippo bei 40,00 €.

Alle vorgestellten Produkte gibt es im Zippo Onlineshop zu erwerben.

Zippo verspricht:

– Echtes Zippo windfestes Feuerzeug mit dem unverwechselbaren Zippo „Klick“

– Besteht aus Metall; winddichtes Design, das praktisch überall funktioniert

– Nachfüllbar für den lebenslangen Gebrauch; für eine optimale Ausnutzung empfehlen wir das echte Zippo Premium-Feuerzeugbenzin, Feuerstein und Dochte

– Hergestellt in den USA; 30 Jahre Garantie, unter dem Motto „es funktioniert, oder wir reparieren es kostenfrei („It works, or we fix it free.™“)“

– Brennstoff: Zippo Premium-Feuerzeugbenzin (wird separat verkauft)

– Zippo Garantie

ÜBER ZIPPO:

Zippo, eine der bekanntesten Marken weltweit, wurde im Herbst 1932 von George G. Blaisdell in Bradford, Pennsylvania, gegründet. Seither hat das Unternehmen mehr als 600 Millionen Sturmfeuerzeuge hergestellt. Mit Ausnahme von Verbesserungen am Reibrad und Modifikationen am Gehäuse-Finish ist das Produkt unverändert geblieben und verspricht eine lebenslange Garantie (in Deutschland 30 Jahre): „It works, or we fix it free.™“ Das Produktangebot von Zippo umfasst neben Feuerzeugen, Lederwaren, Lese- und Sonnenbrillen sowie Feuerzeugzubehör auch Butan-Stabfeuerzeuge und eine Kollektion robuster Produkte für Outdoor-Fans. Zippo vertreibt seine Produkte in mehr als 180 Ländern. Zum Unternehmen gehören auch die in Bradford (Pennsylvania) ansässige W.R. Case and Sons Cutlery Company und Northern Lights aus Wellsville (NY), ein führender Designer von Luxuskerzen und Kunsthandwerk-Zubehör. Weitere Informationen finden Sie auf www.zippo.de.