20 Jahre Steelpreacher Festival am 13.11.2021 im JUZ Andernach presented by TFM Rocks (Vorbericht)

Bands: Steelpreacher, Dragonsfire, Secutor, Hornado, Sic Zone, Wildrider, Torment Of Souls

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 13.11.2021

Kosten: 25 € VVK, 30 € AK

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal, Death Metal, Heavy Rock/Glam Metal, Groove Metal, Extreme Metal

Besucher: 500

Veranstalter: A Chance For Metal www.acfm.info / Kulturamt der Stadt Andernach

Link: https://www.facebook.com/events/133783181354579?active_tab=about

20 Jahre Steelpreacher, 20 Jahre Bier und Heavy Metal. Das muss natürlich gefeiert werden. Steelpreacher laden zu ihrem zwanzigjährigen Jubiläum unter Corona-Bedingungen in die heilige Metalhalle der Metalmetropole Mittelrhein, dem JUZ in Andernach ein. Geladen sind die große Fangemeinde und auch ein paar exquisite befreundete Bands, die zusammen mit Steelpreacher das Jubiläum feiern möchten.

Time For Metal ist stolz, dieses Jubiläum als Medienpartner von A Chance For Metal, dem Veranstalter (in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Andernach) und Label von Steelpreacher präsentieren zu können. Zu den Gästen:

Das einstige Trio Steelpreacher hat sich seit 2018 mit Andi „The Wicked“ Dötsch (Gitarre, Gesang) um einen vierten Mitspieler erweitert und ist zum Quartett gewachsen. Steelpreacher sind so etwas wie die von ZZ Top besungenen Beer Drinkers And Hell Raisers. Mit einer Menge Spaß geht man zu Werke. So geht es in ihren Songs in der Regel um Metal, Bier oder um Fantasy.

Mit Back From Hell hat die Band im Mai dieses Jahres bereits das sechste Album auf die Fans losgelassen, auf dem auch das neue Bandmitglied erstmalig zu hören ist. Das muss natürlich gefeiert werden. Gleichzeitig wird dieses Konzert ein einschneidendes Erlebnis sein, denn Drummer Hendrik Beerkiller wird die Band verlassen und hier sein Abschiedskonzert geben. Diese Nachricht erreichte uns am 20.10.2021. Die Band wird auf jeden Fall weitermachen. Mal schauen, vielleicht können die Fans Hendrik Beerkiller mit einer Menge Bier doch noch überreden weiterzumachen.

Die Hessen Dragonsfire dürften im Koblenzer Raum alte Bekannte sein, sind sie doch im Rahmen des A Chance For Metal Festivals schon einige Male am Mittelrhein aufgetreten. Nicht nur, um mit ihrem Äppelwoi anzustoßen, sondern um ihren im Drachenfeuer geschmiedeten Stahl ins Andernacher Metalvolk zu speien. Keine Angst, etwaige Verbrennungen werden mit Strömen von Äppler aus riesigen Bembeln gekühlt! Veranstalter und A Chance For Metal Labelchef Jan war hier jahrelang der Mann an der Schießbude, leider hat er im letzten Jahr seinen Rücktritt verkündet. Mal schauen, vielleicht sehen wir ihn an diesem Abend, zumindest für einen Part, doch an seinem alten Platz am Schlagzeug.

Die Koblenzer Thrasher Secutor haben sich innerhalb der letzten acht Jahre seit ihrer Gründung in die Herzen der Mittelrhein-Metaller gespielt. Mit nur einem Demo und zwei Alben im Gepäck haben Secutor bereits mehr Shows abgerissen als so mancher lokale Rock Dino. Und so wird es auch diesmal heißen: „Raise your fuckin` tankards!“ Gemeinsam mit Steelpreacher und Dragonsfire haben sie das DVD Live Recording vom 29.12.2018 Masters Of The Underground, wunderbar filmisch und soundtechnisch festgehalten. Frontmann Bobby ist seit 2019 nicht mehr dabei, dafür übernahm Peter das Mikro und ist auf der letzten Aufnahme Executor von 2020 zu hören.

Hornado aus Bonn sind mit kurzer Unterbrechung (2009 – 2010) seit 2005 unterwegs. Nach dem ersten Album mit dem Titel Wild Temple (2016) setzte man 2019 den Supersonic Punch, so jedenfalls der Titel des letzten Albums. Old School Heavy Metal mit einigen Power Metal Anteilen ist bei Hornado angesagt. Viele kennen sie natürlich auch vom A Chance For Metal Festival.

Das Kölner Thrash Groove-Monster Sic Zone um Frontmann PY dürfte auch in der Koblenzer Gegend jedem Metaller bekannt sein. Die Extrem Metaller bereisen die Gegend seit Jahren. Vor Kurzem gab es in der Band einen großen Wechsel im Line-Up. PY konnte mit Henner (Git), Till (Bass) und Saw (Keys) gleich drei neue Bandmitglieder vorstellen. Das Steelpreacher Festival dürfte in dieser Besetzung einer der ersten Gigs des Quintetts sein.

Die Bad Breisiger WildRider sind den hiesigen Fans bestimmt noch von ihrem starken Gig beim Ironhammer Festival 2018 im JUZ in Andernach in guter Erinnerung! Sie bringen einen erstklassigen Heavy Rock/Glam Metal auf die Bühne. WildRider sind gern gesehene Gäste hier in Andernach.

Last but not least stehen da auch noch die berühmt-berüchtigten Death Metaller Torment Of Souls auf dem Programm. Die Eifelveteranen um Frontmann Jochen Hamper sind für skandalträchtige Auftritte und ihren sagenumwobenen Busdrive Of Death bekannt. Ich durfte 2019 an der Kaffeefahrt des Metals / Busdrive Of Death (hier) mit der Bitburger Kultkapelle Torment Of Souls selbst teilnehmen. Ein ganz besonderes Erlebnis, das einen an die Grenzen führt! Spaß pur und ohne Ende. Mit einem solchen Event sind natürlich Wackenevents wie Full Metal Cruise oder Full Metal Holiday nicht vergleichbar, da gegenüber dem Busdrive Of Death weichgespült! Ich denke aber, dass das Steelpreacher Festival dem Busdrive Of Death nahe kommen könnte. Wer weiß, vlt tauchen Torment Of Soul ja mit ihren Fans in Bussen auf!?

Auf jeden Fall können sich die feierwütigen Metaller am 13.11.2021 auf ein großartiges Underground Event der speziellen Sorte einstellen.

Tickets im Vorverkauf könnt ihr unter anderem hier erwerben, oder an der Abendkasse!