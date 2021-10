Bishops Green und Plizzken: im Mai 2022 gemeinsam auf Europa-Tour

Vom 06.05. – 28.05.2022 ist die kanadische Streetpunkinstitution Bishops Green endlich wieder in Europa unterwegs!

Sie sind als eine der führenden Bands der Streetpunk-Szene fest etabliert. Im Gepäck werden sie ein neues Album haben. Bereits vor einigen Monaten meldeten sie sich mit der Single und dem Video Waiting eindrucksvoll zurück, Mit dabei sind die Label-Kollegen von Plizzken. Sie haben mit …And Their Paradise Is Full Of Snakes im Sommer ihr Debütalbum auf Pirates Press Records veröffentlicht und werden es jetzt endlich live präsentieren!

Bishops Green + Plizzken Europa-Tour 2022

06.05.2022 (DE) Chemnitz, AJZ Chemnitz

07.05.2022 (DE) Osnabrück, Bastard Club

08.05.2022 (GR) Athen, AN Club

10.05.2022 (DE) Kassel, Goldgrube

11.05.2022 (FR) Paris, Gibus Club

12.05.2022 (FR) Dijon, Les Tannerie

13.05.2022 (FR) Montpellier, Secret Place

15.05.2022 (CH) Luzern, Musikzentrum Sedel

17.05.2022 (DE) Schweinfurt, Stattbahnhof

18.05.2022 (DE) Essen, Don´t Panic

19.05.2022 (DE) Aachen, Musikbunker

20.05.2022 (DE) Weinheim, Cafe Central

21.05.2022 (DE) Berlin, Punk & Disorderly Festival

22.05.2022 (PL) Lodz, Magnetofon

23.05.2022 (SK) Kosice, Collosseum Club

24.05.2022 (CZ) Ostrava-Mesto, Barrak Music Club

25.05.2022 (AT) Wien, Viper Club

26.05.2022 (AT) Innsbruck, Livestage

27.05.2022 (IT) Bologna, Freakout Club

28.05.2022 (IT) Cordenons, Rock Town

Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!

Waiting von Bishops Green gibt’s hier: www.youtube.com/watch?v=qnXVwxlW3U0

Frontmann Greg Huff von Bishops Green zum neuen Track:

„The song is about societal isolation. How people seem to become more and more disengaged, more insular. We have observed this trend for quite some time, it was happening well before the pandemic, but man…COVID-19 kicked it up a notch.“

Und hier gibt´s was von Plizzken zu gucken/hören:

Beware: https://youtu.be/oNYDaNbzbeo

Rude & Wild: https://youtu.be/e0H6rU0mW7o

Dear All Happy People: https://www.youtube.com/watch?v=yGhh1C-Q81I

www.instagram.com/bishopsgreenpunk

www.facebook.com/BishopsGreen

www.instagram.com/plizzken_punkrock

www.facebook.com/plizzkenpunkrock