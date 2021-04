Plizzken: veröffentlichen Single ´Dear All Happy People´

Harte Zeiten brauchen laute Musik.

Als Covid-19 auf die Welt kommt und alle Auftritte abgesagt werden, beschließen die langjährigen Freunde Sebastian Walkenhorst und Silvio Schlesier, eine neue Band zu gründen und nennen sie Plizzken.

Sänger Sebastian:

„Wir wollen energiegeladenen Rock ’n‘ Roll mit dem heutigen Sound spielen. Keine Retro-Produktion. Authentisch und in der Gegenwart, genau wie wir leben. Meine Mutter war in den sechziger Jahren ein Teenager und in meiner Kindheit spielte sie den ganzen Tag Musik. Bands wie The Who, Small Faces, Beatles, Beach Boys, der frühe David Bowie, Sweet. Und ich fügte meine Musiksozialisation mit all den frühen Punk-Sachen wie Sham 69, The Clash, Sex Pistols, Misfits, 7 Seconds, Billy Idol usw. hinzu. Das war nicht einfach, hat aber viel Spaß gemacht.“

Angebissen hat sofort eines der größten amerikanischen Punk-Labels, Pirates Press Records:

„Alle in der Band sind begeistert von der weltweiten Partnerschaft mit Pirates Press. Das gibt der Band einen guten Start. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt.“

Am 02.07. kommt nun das Album …And Their Paradise Is Full Of Snakes mit 13 Songs, die die Langeweile zerstören!

Melodischer Punkrock, hart aber herzlich, mit Punch und jeder Menge Hooks.

Plizzken haben viel Gespür für die Roots der Szene, agieren aber völlig frisch und unverstaubt.

Hört jetzt hier die neue Single Dear All Happy People:

Der Song ist auch als Picture-Flexi-Disc erhältlich, die Fans erhalten, wenn sie eine Bestellung über den Webstore von Pirates Press Records aufgeben. Außerdem gibt´s das schicke Stück weltweit in ausgewählten Plattenläden.

Sebi: „Es ist so schön zu sehen, dass eine neue Generation gegen dieses ‚Wir haben das immer so getan‘ und ‚Damals, als wir dies und das waren‘ rebelliert. Scheiß drauf! Wir leben im Jahr 2021, und die Welt hat sich verändert und verändert sich immer noch. Ich möchte meine Kinder in einer strahlenden Zukunft leben sehen.“

http://www.plizzken.com

https://www.facebook.com/plizzkenpunkrock