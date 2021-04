Broilers: Nummer 1 der deutschen Album-Charts mit neuem Album »Puro Amor«

Den Broilers gelingt mit Puro Amor der Einstieg auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Es ist das dritte Studioalbum in Folge, mit der die Düsseldorfer Band die Spitze der Longplay-Hitparade erobern kann.

Mit ihrer gefeierten neuen Veröffentlichung („14 Powersongs gemäß dem alten Häuserkämpfermotto ,Gefühl und Härte‘“ – Rolling Stone, „Die Balance zwischen ergreifender, mehrdeutiger Zeitstrahlpoesie und mitunter stadiontauglicher Zugänglichkeit gelingt auf Deutsch nur wenigen so bestechend wie den Broilers“ – Süddeutsche Zeitung) präsentieren sie ein vielseitiges, kraftvolles Werk. Es ist ein Album über die Liebe und das Loslassen. Darüber, weiterzumachen, auch wenn es schwerfällt. 46 Minuten und 14 Songs über die echte, wahre, große und pure Liebe mit all ihren Höhen und Tiefen.

Die Broilers sind ein Phänomen: Seit einem Jahrzehnt gehören sie konstant zu den erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. Millionen verkaufter Konzertkarten, Charts-Spitzenplatzierungen, Edelmetallauszeichnungen in Folge, kaum ein Superlativ, den die Gruppe sich noch nicht zu eigen gemacht hätte.

Großes YouTube-Interview von Dunja Hayali mit Broilers-Frontmann Sammy Amara online auf Diffus Magazin

Für die aktuelle Titel-Story des Onlinemusikmagazins Diffus hat sich die Journalistin Dunja Hayali eine Stunde Zeit für ein ausführliches Interview mit dem Sänger und Gitarristen der Broilers, Sammy Amara, genommen.

Zwei Menschen, die sich in Berlin zum ersten Mal treffen und nach kurzer Zeit wissen, daraus kann eine Freundschaft entstehen. Beide verbinden unglaubliche Parallelen. Ein Gespräch über Musik, Heimat, Liebe und Tod. Das schöne und sehr ehrliche Gespräch ist ab sofort bei YouTube hier zu finden» https://www.youtube.com/watch?v=7FsHcvphibs

Pura Fiesta – Live & Loud: Das Onlinekonzert am 1.5. um 20.00 Uhr auf YouTube und Facebook

Anlässlich der Veröffentlichung und zur Feier der Nummer-1-Platzierung des Albums Puro Amor gibt es morgen, am Samstag, den 01.05., ein speziell dafür gefilmtes, einstündiges Konzert auf dem YouTube– und Facebook-Kanal der Band sowie auf den Facebook-Plattformen der beteiligten Präsentatoren vom Vainstream Rockfest und EMP live auf die Bildschirme.

Broilers Open Airs 2021:

10.07.2021 Essen, Stadion

23.07.2021 Dresden, Filmnächte am Elbufer Ausverkauft!

24.07.2021 Hamburg, Open Air Am Volkspark

31.07.2021 Losheim, Strandbad

07.08.2021 Berlin, Waldbühne

21.08.2021 Kassel, Messe Ausverkauft!

27.08.2021 Rostock, IGA Park

03.09.2021 AT-Wien, Arena Open Air

Präsentiert von Rock Hard und Ox-Fanzine

Die beliebten Hardtickets gibt es weiterhin exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es exklusiv unter www.eventim.de. Tickets für Österreich sind unter www.oeticket.com erhältlich.