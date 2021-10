Walter Subject: kündigen mit „Signals“ ein hochexplosives tanzbares Alternative Rock Feuerwerk an und geben Cover sowie Trackliste ihres dritten Albums bekannt

Walter Subject haben die vergangenen Monate der Corona-Zwangspause dafür genutzt mit feinstem Rock ’n’ Roll und einer ordentlichen Prise Dance ’n’ Dirt ihr neues Album zu produzieren. Der auf den Titel Signals hörende dritte Longplayer der Reutlinger wird am 04.03.2022 über Dr. Music Records erscheinen und zeichnet sich durch stampfende Beats, eingängige Gitarren, drückende Bässe und Gesangsmelodien, bei denen man nicht stillsitzen kann, aus. Gemischt wurde das neue Album im Studio Wong in Berlin-Kreuzberg von Andi Buckelini (Beatsteaks, Peter Fox, Dampfmaschine) und gemastert von Dennis Kern (Alphaville, Mad Sin, Kitty In A Casket). Walter Subject ist es gelungen alle ihre Trademarks noch weiter zu verfeinern. Die Songs sind immer cool, immer tanzbar und enthalten oft das ein oder andere Augenzwinkern gewürzt mit einer ordentlichen Prise Ironie. Die überaus wohlklingende Mischung aus Alternative, Stoner Rock und Rock ’n’ Roll setzt sich direkt im Gehörgang fest und zündet auch live ein hochexplosives, emotionales Feuerwerk.

Nun geben Walter Subject die Trackliste der 13 neuen Songs und das von der Agentur Bewegschaft designte verschmitzte Alien-Artwork bekannt:

Signals Tracklist:

1. Breakout

2. Now We’re Talking

3. Signals

4. Start A Fire

5. Warm Inside

6. Something To Choose

7. 1000 Years

8. Shiver

9. Give It To Me

10. Don’t Rush

11. Coward

12. We Live In The Past

13. Yesteryear

Walter Subject wurden Anfang 2008 von Sänger Marc Ruff und Schlagzeuger Udo Neugebauer gegründet und kurze Zeit später folgten Bassist Christoph Kluck sowie die Gitarristen Manuel Randecker und Dominik Prause. Wenige Monate später ging es bereits mit der ersten EP Walter Subject richtig los. Nach ersten bundesweiten Auftritten und einer weiteren EP, folgten 2011 weitere Club- und Festival-Auftritte, darunter das KuRT Festival und die Rock Days. Einen ordentlichen Schub nach vorn erzielte die Band 2012, als sie den ersten Platz bei einem Band-Contest der Schwäbischen Zeitung gewann, wodurch sie das berüchtigte Southside-Festival eröffnen durfte. Nach einigen Shows in Großbritannien begaben sich Walter Subject kurz darauf in das Hagener Woodhouse Studio, wo unter der Regie des legendären Produzenten Siggi Bemm (Udo Lindenberg, Farmer Boys, The Gathering) das erste Studioalbum We Are The Subject entstand. Nach der Veröffentlichung und zahlreichen weiteren Live-Shows folgte 2017 das Studioalbum Just Dance Like Nobody’s Watching, das der Band zahlreiches Airplay (u. a. Das Ding) wie auch Videoeinsätze (IM1 TV, Tape.tv) bescherte. Zudem erreichten Walter Subject damit Platz 1 der Amazon Newcomer-Alben und im Juni des gleichen Jahres gewannen sie den Live-Contest Fürstenberg Lokal Derby, wodurch die Musiker als Gewinner beim legendären Zelt-Musik-Festival in Freiburg spielten. Mit dem neuen Album Signals und seinen beiden Single-Auskopplungen Warm Inside am 18.11.2021 und Signals am 20.01.2022 samt Musikvideos zum Warmtanzen werden die fünf Musiker noch einen drauf setzen. Walter Subject bieten die richtige Balance zwischen Melodie, Songstruktur und etwas Härte. Mit ihrem neuen Album präsentieren sie ein Potpourri schillernder Hitkandidaten. Für Leute, die gerne feiern und einen positiven sowie energiegeladenen Vibe in ihrem Leben haben möchten, ist Signals ein absolutes Must-have!

Walter Subject fordern ihre Fans auch endlich wieder live zum Tanz auf. An den folgenden Terminen darf fröhlich gerockt, getanzt und gefeiert werden, als gäbe es kein Morgen mehr:

20.11.2021 DE-Eningen, Kult 19

11.12.2021 DE-Lahr, Schlachthof

29.01.2022 DE-Reutlingen, The Annual Walter WHO? Rumble (Release Show)

12.03.2022 DE-Emmendingen, Schlosskeller

14.05.2022 DE-Metzingen, Club Thing

Wer nun mehr über die bewegte Geschichte der süddeutschen Rockmusiker erfahren möchte und auch zukünftige Neuigkeiten schnellstmöglich auf dem Schirm haben will, der sollte ihren bei www.waltersubject.de und ihren Social Media Profilen bei www.facebook.com/waltersubjectband, www.instagram.com/waltersubject folgen. Für weitere Hintergründe zum neuen Album lohnt sich auch ein Blick ins Band-Profil unter www.dr-music-promotion.de.