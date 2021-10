Lindemann – Live In Moskow

…und dann war da noch Lindemann, die ihr umjubeltes Konzert aus Moskau im Mai in die Läden brachten. Die Aufnahme zeigt Illusionstheater und kraftvolle Musik in und aus einem Guss. Da hier eindeutig das Bild mit für den Erfolg der Live-Sause ein Garant ist, hat man das Augenmerk auch auf eine Blu-Ray und DVD-Ausgabe gelegt. Nur in einigen wenigen Box-Ausgaben wurde eine CD beigepackt. Natürlich gibt es eine Vinyl-Ausgabe, die dem Puristen oder Sammler genügen soll. Aufgenommen an zwei Abenden in der VTB Arena in Moskau ist es ein Zeugnis einer nun schon wieder beendeten Liaison von Till Lindemann und Peter Tägtgren. Da ich in den Genuss kam, die Show im Rahmen der F&M Tour 2020 live in Hannover zu sehen, kann ich die vorliegende Veröffentlichung nur wärmstens empfehlen. Die beiden Hauptprotagonisten liefern hier ein Potpourri an geilen Songs, spektakulärer Show und skandalträchtigen Einlagen ab. Seien es echte Fische, die bei Fish On den Weg ins Publikum finden oder Torten, die bei Allesfresser in die Menge geworfen werden, immer ist etwas los. Die gänzlich in unschuldiges weiß gekleideten Musiker geben auf und vor der Bühne alles. Wie bei einem Rammstein Konzert wird weitestgehend auf überflüssige Konversation verzichtet. Fette Riffs, ein einfach zum Stampfen ins Blut gehender Rhythmus und brachiale Gitarren lassen das Konzert zum martialischen Ereignis werden. Dabei setzen Lindemann nicht nur auf das reine Hören, sondern überflutet die Sinne auch noch mit bewegten Bildern, die gewohnt an der Grenze des guten Geschmacks stehen. Sexismus und fragwürdige Inhalte sind allgegenwärtig und all dem wird in Bild und Ton gehuldigt. Frau & Mann, Knebel, Golden Shower, Ach So Gern und Gummi zeugen davon. Somit werden Lindemann ihrem Ruf als skandalträchtige Band mehr als nur gerecht. Nur selten, wie bei Knebel, nimmt Peter mal die Akustische zur Hand und nur Gesang und Gitarre kommen zur Geltung. Derweil erweist sich das russische Publikum als textsicher und feiert die Band frenetisch. Das alles eingefangen in hervorragender Bild- und Tonqualität ist die Scheibe oder DVD ein Muss für jeden Fan von Industrial Metal und überbrückt kurzweilig die Zeit bis zum nächsten Rammstein Konzert.

