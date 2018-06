27. Beller Freibad Open Air – Belle, 6. & 7. Juli 2018

Auch 2018 lädt der Trägerverein Freibad Belle wieder zum obligatorischen Open Air mit Kultstatus ins Freibad ein. Es wird, wie auch in den vergangenen Jahren, am Wochenende der ersten vollen Juliwoche laut in Belle. Zum Erhalt des örtlichen Freibades veranstaltet der Verein zum nunmehr 27. mal das „Beller Freibad Open Air“ und hat wieder keine Kosten und Mühen gescheut, ein sagenhaftes Programm auf die Beine zu stellen.

Am Freitag startet die Formation „Mixed Bunch“ aus Ratzeburg mit lokaler Unterstützung, Ab ca. 22:00 Uhr wird wie gewohnt mit House- und Electrosound zum Tanz gebeten. Bevor es für DJ „Adam van Garrel“ auf die Bühne geht, wird DJ „Aureon“ dem Publikum einheizen.

Den rockigen Samstag, an dem traditionell auch die regionale Musikszene nicht außer Acht gelassen wird, umrahmen die beiden Lokalbands „Beefy as Toro“ und „Alligator Rodeo“. Das Programm beinhaltet noch drei weitere Bands. Neben „Blessed Hellride“ und „Crossplane“ konnten die Beller Organisatoren die Band „Mob Rules“ verpflichten, die nicht nur den Kennern der Szene keine Unbekannten sein dürften. So hat die Heavy Metal Formation aus Wilhelmshaven in ihrer fast 25 Jahre andauernden Laufbahn bereits neun Studioalben produziert. Sie spielen auf Bühnen im In- und Ausland und durften bereits Konzerte für die Scorpions, Lordi und viele weitere namenhafte Bands eröffnen.

„Crossplane“ spielen nicht das erste Mail auf dem „Beller Freibad Open Air“ und sind ein Garant für eine garantenstarke Show. Der Sänger und Gitarrist „Celli“ ist eine besondere Marke und kann mit seiner unverwechselbaren Art die Menge begeistern. Die Jungs, die aus Recklinghausen stammen, haben bereits viele Alben veröffentlicht und können beste Referenzen nachweisen wie „Wacken-“, „Dong-“ oder „Nord-“ Open Air. Dazu gesellt sich gut die Heavy Rock-Kapelle „Bleesed Hellride“ aus Trier die sich mit ihrem vorwärts gerichteten Rock-Sound gut ins Line-Up einreihen.

Wer jetzt noch keine Lust auf Festivalatmosphäre hat, dem sei gesagt, dass selbstverständlich während der gesamten Veranstaltung das Schwimmen im Freibad gestattet ist. Neben dem üblich guten Angebot an kühlen Erfrischungen, wie Bier und Softdrinks wird wie gewohnt auch wieder die Cocktailbar seinen Teil zum Gelingen der Open Air Sause beitragen.

Starten wir auf ein Wochenende der besonderen Art!

Am Freitag wird wie immer zum Preis von DREI Euro, ausschließlich an der Abendkasse, das musikalische Wochenende im Freibad eröffnet. Für Samstag gibt es Karten für das Konzert zum Preis von 12,00 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf für 10,00 Euro online unter www.tickets.batze.de und bei folgenden Vorverkaufsstellen:

– Autofit Udo Wolf, Belle

– Musikkneipe Dreierkrug in Spork-Eichholz

– Kottmanns Cocktailbar in Detmold

– Lotto-Presse-Tabak Hagemann – Jibi Horn

– Presse-Tabak-Lotto Celik – Marktkauf Horn

– Tankstelle Lange in Wöbbel

