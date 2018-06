Habt Ihr auch schon das Dröhnen im Ohr, riecht die einmalige Zeltplatzluft oder spürt Ihr schon das kühle Nass auf Eurer Haut, wenn Ihr in die Fluten von Ferropolis Island eintaucht? Wir können es kaum erwarten, Euch wiederzusehen. Nur noch ganz wenige Tage, bis es losgeht – das große Jubiläum in der Stadt aus Eisen. Ein derber Kessel Buntes wurde von uns für Euch vorbereitet und wird sich 3 Tage und Nächte über Euch ergießen.

Ob Metal Kult à la Judas Priest, die Abräumer aus Down Under Parkway Drive, die Metaller der Zukunft Bullet for My Valentine, die heftige Keule von Hatebreed oder Max und sein brasilianisches Tribalkommando von Soulfly, ob Mr. Ice T und seine Body Count, Eure Granaten wie LIONHEART OFFICIAL, Caliban, Stick To Your Guns, Rise Of The Northstar oder MADBALL, ob Asking Alexandria, Eskimo Callboy oder In This Moment für die Jüngeren, Life Of Agony Famiglia, Benediction, Cradle of Filth für die Reiferen – für jeden ist was dabei. Neue Helden wie Astroid Boys, ZE GRAN ZEFT oder Powerflo, von denen man sicher noch einiges hören wird. Ein wirklich rundes, breit aufgestelltes Geburtstags-Line Up, das Euch fordern wird!

Und dazu gesellen sich jetzt noch die 4 Gewinner unseres Metal Hammer Votings, die da wären:

*** Shark Tank *** Bronson A.D. *** In Sanity *** Betrayal GER

Herzlichen Glückwunsch von uns und vielen Dank auch an alle anderen Bands für Eure zahlreichen Bewerbungen. Die genauen Auftrittszeiten der Siegerbands findet Ihr in unserer aktualisierten Running Order unter www.withfullforce.de und alle weiteren wichtigen Infos gibt’s in Kürze!

