Jeder Festival-Gänger kennt dieses Gefühl, das man hat, wenn ein Festival zu Ende ist: Es ist ein Mix aus purer Euphorie und dem bedrückenden Gefühl, dass man jetzt ein ganzes Jahr auf das nächste Mal warten muss. Und davor steht dann noch das gefühlt endlose Warten auf den Vorverkaufsstart zwischen dem aktuellen und jenem aufregenden Moment, wenn man endlich sein Ticket in den Händen hält.

Tausende Metalheads aus der ganzen Welt haben diese Achterbahn der Gefühle jetzt lange genug erlebt: 70000 Tons Of Metal, das Original, die weltgrößte Heavy Metal Kreuzfahrt, hat die ersten großen Namen für die 9. Runde dieses einzigartigen Events auf See sowie erste Vorverkaufsinfos für 2019 bekannt gegeben. Nächstes Jahr wird die Independence Of The Seas erneut mehr als 3000 Heavy Metal Fans zwischen dem 31. Januar und dem 4. Februar 2019 von Miami/Ft. Lauderdale nach Labadee, Haiti und zurück bringen.

Nach der mehr als erfolgreichen vergangenen Runde Anfang dieses Jahres mit 61 Bands, 124 Shows auf insgesamt 4 Bühnen und 75 Nationen an Bord nach Turks und Caicos kehrt das riesige Kreuzfahrtschiff diesmal an ein bereits aus 2017 bekanntes und sehr beliebtes Ziel zurück: Labadee, Haiti. Berichte zu diversen Upgrades des Schiffs, die großartige neue Annehmlichkeiten und Features wie die “Splashaway Bay”, einen brandneuen Wasserpark auf dem Pool Deck mit Wasserrutschen, Wasserkanonen und Fontänen, sowie natürlich weiterhin verschiedenen Pools und Whirlpools versprechen, haben die Fans bereits in freudige Erwartung versetzt.

Und diese erlebt nun mit den ersten Bandbestätigungen einen Höhepunkt: Accept, Subway To Sally, Vomitory, Delain, Ensiferum, Persefone, Warbringer, The Black Dahlia Murder, Coroner, Tiamat, Gloryhammer, Arkona und Eluveitie (deren Auftritt in jeder Hinsicht ganz besonders und exklusiv sein wird; mehr wird noch nicht verraten) und viele weitere Acts werden demnach nächstes Jahr an Bord der weltgrößten Heavy Metal Cruise gehen.

Auf dem Schiff haben Fans uneingeschränkten Zugang zu allen 120 Liveshows, dem 70000 Tons Of Karaoke™ bis zum Morgengrauen, Jamming With Waters In International Waters – dem offiziellen 70000 Tons Of Metal™ All Star Jam, der jedes Jahr aufs Neue Metal-Geschichte schreibt – sowie die Möglichkeit, an Workshops mit den Künstlern, dem berühmt-berüchtigten Belly Flop Contest oder Strandausflügen mit ihren Lieblingsmusikern teilzunehmen, und und und.

Heute wurde der Vorverkaufsstart für Gold und Silver Survivor bekannt gegeben:

Das Booking für GOLD Survivor (3 oder mehr vorherige Sailings) beginnt am Mittwoch, den 5. September 2018, um 12PM EDT (9AM PDT, 18:00 CEST bzw. 17:00 GMT+1).

Das Booking für SILVER Survivor (1 oder 2 vorherige Sailings) beginnt am Freitag, den 14. September 2018, um 12PM EDT (9AM PDT, 18:00 CEST bzw. 17:00 GMT+1).

Silver Survivor erhalten eine E-Mail mit ihrer Survivor-Nummer vor Freitag, dem 14. September 2018. Alle Infos unter: http://book70000tons.com/booking.

Wer neu bei 70000 Tons Of Metal ist, muss sich noch bis zum öffentlichen Ticketvorverkauf gedulden, der schon sehr bald beginnen soll.

Zum Schluss noch ein Fun Fact nebenbei: Die Facebook-Seite von 70000 Tons hat kürzlich die Marke von 154 407 Likes geknackt – und hatte damit exakt so viele Fans wie der Luxuskreuzer schwer ist. Namensgebend war zum Start der Cruise 2011 noch das Gewicht der kleineren Majesty Of The Seas (exakt 73 941 Tonnen).

Für immer neue Infos gilt: Dranbleiben bei Facebook und auf http://70000tons.com/!

