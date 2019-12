A Chance For Metal Festival (ACFMF) 2020 Presented by TFM.rocks vom 01.05. – 02.05.2020 im JUZ in Andernach ist ausverkauft

Auch das 14. A Chance For Metal Festival (ACFMF) im JUZ in Andernach ist ausverkauft!

Das Andernacher A Chance For Metal Festival (ACFMF) vermeldet erneut, wie in den letzten Jahren: sold out!!! Der Veranstalter bittet alle Fans ohne Karten, nicht anzureisen. Es wird keine Karten an der Tageskasse geben.

Alle 666 Tickets sind verkauft!

Das 14 . A Chance For Metal Festival (ACFMF) versammelt am 1. und 2. Mai 2020 wieder den Metal-Underground im JUZ Live Club Andernach. Unter dem Motto „Ohne Metal macht es keinen Spaß … und auch keinen Sinn!“ stehen an zwei Tagen 15 vom Publikum des ACFMF 2019 über ein Voting-Verfahren ausgewählte Bands auf der Bühne. Die Bands kommen aus verschiedenen Genres des Metals.

2020 werden unter anderem die Metal / Hardrock Instanz Crossplane und die angesagten Pripjat aus Köln dabei sein. Weiterhin freut man sich in Andernach ganz besonders auf die Death / Thrash Lokalmatadoren von Incertain, die nach längerer Pause wieder unterwegs sind und bereits im benachbarten Big House beim Shout Loud Vol 11 im September dieses Jahres die Räume sprengten. Ein weiteres Highlight dürften die deutschen True Heavy Metaler Sacred Steel sein. Internationaler Flair kommt mit den Luxenburgern Sleepers Guilt ins Festivalgeschehen.

Time For Metal ist stolz, Medienpartner dieses erfolgreichen Festivals zu sein!