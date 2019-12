Sepultura: veröffentlichen Single „Last Time“ von „Quadra“

So lasset die Spiele beginnen: Das Zeitalter von Quadra rückt näher und die ersten Vorzeichen kündigen bereits die Veröffentlichung des neuen Studio Albums von Sepultura an. Heute veröffentlichen die brasilianischen Metalheroen die zweite Single ihres neuen Langspielers, Last Time – das fingerfertige Intro geht in ein wütendes Thrash Meisterwerk über. Last Time ist ein ausdrucksstarker Song, welcher mit massiver Kraft und Wut im Bauch daherkommt. . Überraschend episch, leicht verspielt, aber mit immenser Kraft und Wut im Bauch kommt die nächste Auskopplung des am 7. Februar erscheinenden Konzeptalbums daher – satte Riffs treffen auf filigrane Gitarrensoli, tiefgründige Lyrics auf unbändigen Tatendrang und eine treibende Kraft nach vorne.

Schaut euch Last Time hier an:

Andreas Kisser über Last Time:

„Last Time ist ein Titel, von dem sich viele Menschen angesprochen werden fühlen und der all jene betrifft, die mit der Überwindung einer Sucht kämpfen. In den Zeiten, in denen wir leben, ist das ein Kampf, den wir alle führen müssen.“